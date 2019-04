Un demonio oscuro; Hellboy. El infierno arderá

Ciudad de México.- Su nombre ha sido parte de la industria televisiva, teatral y cinematográfica desde hace 20 años, sin embargo, su fama internacional la logró cuando le tocó interpretar al policía Jim Hopper en Stranger Things. Desde 2016 este neoyorquino dejó el anominato para convertirse en uno de los actores más reconocidos por las nuevas y antañas generaciones que se acercaron a esta serie para revivir, con un toque de misterio, la ya lejana década de los 80. A tres años de distancia, David Harbour logró su primer papel protagónico en cine gracias a Hellboy. El infierno arderá, cinta que llega a la cartelera sin la mano ni la visión del director mexicano Guillermo del Toro, quien anteriormente había dirigido dos entregas de Hellboy con Ron Perlman en el papel principal.

“De entrada soy muy respetuoso con esas otras películas que se hicieron tiempo atrás y he de confesar que al principio no sentía que debíamos hacer una nueva versión de Hellboy. Cuando me mandaron el guion, me dijeron que lo que buscaban era hacer algo diferente y nuevo, una reinvención del personaje, algo más apegado al cómic en términos incluso de los colores que se aprecian en los cómics de Hellboy. La propuesta de Guillermo del Toro es más colorida, es más hacia lo fantástico, y nuestra versión es más oscura, más como una película de horror y con más violencia. Ahora Hellboy es más joven, su sique también lo es y se encuentra en una batalla emocional buscando el lugar al que realmente pertenece”, expresó David Harbour en entrevista.

Harbour, quien se sumará al elenco de la cinta del Universo Marvel Black Widow, visitó nuestro país a mediados de marzo para promover Hellboy. El infierno arderá, cinta que corrió a cargo de Neil Marshall y que se estrenará en nuestro país este jueves, un día antes que en Estados Unidos. El actor contó que llegaba todos los días a las tres de la mañana para permanecer sentado poco más de tres horas y comenzar a filmar.

“Lo primero que hacían era ponerme una especie de casco con imanes, que es donde se colocan los cuernos de Hellboy. Luego unas orejas que probablemente no se vean tanto en la pantalla, pero eran unas orejas muy detalladas, muy puntiagudas, como de gárgola. Después de todo eso, los maquillistas se ponían a trabajar en la máscara durante horas y yo me ponía mis audífonos para pasar el rato. Me pusieron pegamento por todo el cuerpo para pegarme distintos materiales, luego los ojos... En fin, fue un proceso largo y ya al final de la filmación sí lo veía un poco cansado”, detalló Harbour.

Ante la pregunta de si se consideraba un “hellboy”, cuya traducción al español sería un chico del infierno, el actor, que estrenará la cinta un día después de su cumpleaños 44, comentó de una manera lúdica: “Sí, claro, sí en cierto sentido... He pasado por muchas cosas a lo largo de mi vida y en ese sentido sí lo sería.

“Aquí hay algo divertido en el sentido de lo que engloba ‘Hellboy’. Cuando dices Hellboy suena a algo divertido, pero no, no lo soy, soy más un tipo que está en su sillón leyendo libros o jugando videojuegos”, concluyó.

Conócelo

David Harbour

Nació el 10 de abril de 1975.

Es originario de Nueva York.

Harbour tuvo su inicio profesional en Broadway en 1999 en la obra The Rainmaker.

En 2002 debutó en el ámbito televisivo en un capítulo de la serie La ley y el orden: Víctimas especiales.

En 2005 fue nominado a un premio Tony por su actuación en ¿Quién teme a Virginia Woolf?

Se le ha visto en filmes como Sólo un sueño, Escuadrón suicida, 007: Quantum of Solace y El mensajero.

De la cinta

Hellboy. El infierno arderá.

Estreno en México: 11 de abril.

Basada en el personaje creado por Mike Mignola.

El filme se rodó en el Reino Unido y Bulgaria.

Dirige: Neil Marshall.

País: Estados Unidos.

Género: Acción/Aventura/Horror.

“Será algo grandioso”

Será el próximo 4 de julio cuando a David Harbour se le vea de nueva cuenta como el policía Jim Hoper en la tercera temporada de Stranger Things, proyecto en el que comparte créditos con Winona Ryder, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo y Charlie Heaton. A lo largo de la serie, el personaje de Harbour se ha involucrado en las distintas desapariciones y se hace muy cercano al personaje de Joyce Byers (Winona Ryder) y de la misteriosa Eleven (Millie Bobby Brown).

“Stranger Things es parte importante de mi vida, de mi carrera. Es un hecho que la gente comenzó a ubicarme más por este proyecto, sin embargo, yo ya tenía una carrera previa. Stranger Things me ha permitido escoger los proyectos en los que me interesa trabajar y comprendo que es un proyecto que ha conectado con mucha gente.

“La tercera temporada ya está en camino, va a ser muy grande, algo grandioso, algo que no habíamos hecho antes y la gente la va a amar. Vamos a estrenar en verano, el 4 de julio, el Día de la Independencia (estadunidense), va a haber fuegos artificiales, asados y va a ser una temporada muy divertida, pero con sus cosas oscuras. La van a disfrutar mucho y va a haber muchísimas sorpresas”, remató quien fue nominado en 2018 a un Globo de Oro por su trabajo en Stranger Things.