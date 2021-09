Un espectáculo contra la discriminación

Cortesía

En el marco del 6º Festival Internacional Teatro Sin Fronteras, el Centro de Cultura Helénico y Teatro Bárbaro, en coproducción de la Secretaria de Cultura de Chihuahua traen al público la puesta en escena ‘La Prietty Guoman’, del actor y director Cesar Enríquez, la cual subirá a escena este viernes 10 de septiembre al Teatro de los Héroes, a las 20:30 horas, y el domingo 12 de septiembre llegará a Ciudad Juárez, en el Teatro Víctor Hugo Rascón Banda, punto de las 7:00 pm, es clasificación B15, solo para adolecentes y adultos.

Un espectáculo que hará frente a la ola de violencia provocada por la discriminación llevada a escena con una voz lúdica, llena de hilaridad y valentía construida desde la disidencia del cabaret y el humor político punzante, que empodera a los grupos minoritarios para ser vistos y escuchados en estos tiempos.

La Prietty Guoman, es una obra de César Enríquez que viene desde la Ciudad de México a mostrar que no solo se trata de un cuerpo, sino de muchos cuerpos, que, TRANSita, TRANScisiona, y TRANSgrede resaltando el aspecto dinámico de la identidad y la lucha por el derecho a ser diferentes.

“Es una obra, en la cual los asistentes se van a divertir mucho con esta gran historia que lleva cinco años de trayectoria, se ha presentado en casi toda la República Mexicana, y varias partes en el extranjero llevando el nombre de México muy en alto”

“Es un espectáculo divertido y cómico, que utiliza el teatro cabaret para hablar sobre la importancia de nuestro derecho a ser diferentes a en esta sociedad, y digo el ser diferentes con la cuestión de nuestras identidades sexuales, y todo lo que eso conlleva, es una mujer morena que ama el personaje de Julia Roberts en la Pretty Woman y ella siendo una trabajadora sexual, está en busca algún día encontrar el amor en este mundo, y en esta historia que parecería un cuento de hadas, están mezcladas varias cosas como la comedia, la discriminación, el abuso, todo lo que vive la comunidad transexual por parte de esta sociedad, es una obra muy valiente, tiene todo el tiempo música, canto en vivo, tengo ocho cambios de vestuario, en resumen es un espectáculo musical cabaretero divertidísimo, pero muy conmovedor”, compartió en entrevista el autor y productor Cesar Enríquez.

Ambientada con una reelaboración total de la música de los ochentas, acompañada de coreografías clásicas que marcaron una época, con una estética tan onírica como bella y un texto cáustico, punzante y extremadamente divertido, busca suscitar una profunda reflexión con un toque de humor sobre el día a día de hombres, mujeres y todo aquel que vive discriminación de género.

Refirió que este proyecto le ha aportado mucho en su crecimiento personal y en lo artístico.

“Esta obra la traduje en ingles, la obra ya se montó también en Estados Unidos, la puesta en escena ha girado por Europa, Suramérica, por toda la República Mexicana, eso en cinco años, ha sido un espectáculo muy bien recibido, eso me ha aportado mucho en cuestión profesional y de manera personal es un espectáculo que me cambio completamente la vida, desde escribir el proyecto con testimonios reales de personas trans, la Prietty Guoman me enseño a tenerlas en mi vida y tener una gran amistad con ellas y colaboro con asociaciones de mujeres transexuales”.

Cesar cuenta con 15 años de trayectoria y aunque compartió que no ha sido nada sencillo, ya que en muchas ocasiones se le cerraron las puertas, pero se abrieron otras “y eso justamente a determinado una trayectoria congruente, que habla de estos temas que son muy importantes para mí, me ha permitido crear mis propios discursos y eso ha sido muy valioso y que llegan directo al espectador”, puntualizó.

México es uno de los países con más alto índice de discriminación, misoginia, homofobia y transfobia. Los efectos de la discriminación en la vida de las personas son siempre negativos y tienen que ver con la pérdida de derechos y la desigualdad para acceder a ellos; lo cual puede orillar al aislamiento, a experimentar violencia e incluso, en casos extremos, a perder la vida. Ante una oleada de transfobia que se vive en la actualidad, este espectáculo se torna vital y necesario para ser visto y escuchado.

