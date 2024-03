Un film con enseñanzas

Chihuahua, Chih.- Universal Pictures ha emocionado a los fanáticos al anunciar la cuarta entrega de la saga Kung Fu Panda, que se estrenará en cines el jueves 14 de marzo. El actor chihuahuense Omar Chaparro, quien sigue ‘imparable’ en el mundo del séptimo arte, le prestará su voz por cuarta ocasión al personaje de ‘Po’, quien se enfrentará a enemigos de su pasado mientras busca transformarse en un guía espiritual.

Además, el regreso de personajes emblemáticos promete una experiencia llena de nostalgia y emoción. El anuncio de la participación del actor chihuahuense en el proyecto añadió un toque de emoción especial para sus seguidores. Chaparro, quien ha prestado su voz al conocido ‘Po’ en las entregas anteriores, vuelve al papel del Guerrero Dragón.

Sin embargo, debe enfrentar su última batalla contra una camaleona, quien es capaz de absorber y copiar las habilidades de su enemigo y de quien quiera. A la par, Po deberá hallar a su sustituto perfecto, el nuevo Guerrero Dragón, que le ayude a mantener la paz en el valle.

“Esta cuarta entrega está increíble, la villana es una camaleona, es la más terrorífica de todos los villanos de las películas anteriores. Estoy muy agradecido y feliz de volver a ser Po, de hecho nunca dejé de serlo”, dijo emocionado.

Relato cómo este personaje “Po” ha marcado su vida, pero sobre todo su carrera artística.

“Además de que me ha acercado a un público distinto, más infantil, este personaje ha sido un regalo porque es una película que se estrenó hace más de 16 años. Es muy bonito darme cuenta de cómo existen personas que me siguen por mi música, mis películas o por ¿quién es la máscara?, o desde ‘Black and white’ o tantas cosas en las que me he involucrado. Es hermoso que se acerquen niños me abracen y me vean como si yo fuera el panda, eso me ha traído un regalo para mi carrera y también me ha marcado, en sí todo lo que hago me marca, me define y me hace sentir muy orgulloso”, expresó.

Lo complejo

Reveló qué tan difícil ha sido darle la voz a este personaje y aseguró que él y Po tienen con una personalidad muy similar.

“La primera vez fue difícil cuando tenía que construirlo, crearlo basado en la voz Jack Blank, quien le da vida al personaje en inglés. El adaptarme al dibujo que ya estaba realizado, no podía improvisar tanto y fueron momentos de ajustes cuando tuve que crearlo, sentirme cómodo y luego ya fue muy fácil. Po sale en cualquier momento, de hecho, en la última versión fue hace casi ocho años y tenía el mismo tiempo sin hacer a Po y al llegar al estudio para grabar esta vez salió de una forma tan espontánea y natural que me di cuenta de que nunca se fue”

Po y Omar tienen una personalidad similar

“Me identifico profundamente con Po. Las artes marciales desde que era niño han sido parte de mi vida, la comida china es mi comida favorita, especialmente los dumplings. Mi personalidad es muy similar a la de Po, no es broma, pues me gusta ver lo bueno en todos y en todo trato de conectarme con las cosas luminosas de la vida y no donde hay oscuridad o carencia, me considero un tipo muy optimista igual que Po”, indicó.

¿Qué te aporta en lo personal y artístico “Kunfu Panda 4”?

“La película está llena de enseñanzas, creo que por eso es tan exitosa esta película, ya que los niños se divierten, pero los adultos nos divertimos y aprendemos. Las cuatro películas de Kung Fu Panda son dignas de hacer prácticamente un estudio psicológico de toda la sabiduría que está presente para nosotros, cómo encontrar la paz interior. Una de las grandes enseñanzas es aceptarte de verte al espejo y sentirte cómodo, ver lo hermoso de ti y descubrir que la batalla no está afuera con tu exesposo, o con el abogado, o con el gobierno, o la vida que juega en mi contra. La verdadera batalla es con uno mismo, es con esa voz que nos limita y está llena de miedo que no te deja intentar y descubrir tu verdadero potencial, todo parte de aceptarte y reconocerte. Debes decirte todo lo que te amas frente al espejo y empezar a ver cómo cambia tu vida mágicamente”, aseveró.

Aunque el doblaje para Omar fue un tanto complejo al principio, ahora lo disfruta al máximo. Además, comentó cómo se preparó y qué expectativas tiene con este proyecto que está por estrenar el 14 de marzo.

“Es puro deleite, pero si presenta sus desafíos, obviamente técnicos, de tiempo, respiración y coordinación, puedo decir que para mí es muy entretenido hacerlo y es fácil, pero primero fue difícil y se requiere bastante práctica, pero ahora es puro gozo realizarlo”

“La película va a romper en grande, la película está preciosa, está en preventa y están teniendo resultados increíbles, es una película, va a hacer un éxito absoluto y es increíble ser parte de ella”, comentó

Lo que viene

“Acabo de hacer una película en España es una comedia que se llama “Cuerpo escombro” y se estrena en España el 9 de agosto. No sé si llegue a México, supongo que si en alguna plataforma o en cine aún no sabemos una película en la que comparto créditos con Cassandra Ciangherotti somos los únicos mexicanos en el proyecto en el que compartimos crédito con actores y actrices españoles de renombre. Es una comedia que trata de personas con discapacidades, tiene humor negro y un mensaje bonito”

“En octubre, finalmente se estrenará la película ‘The Wingwalker’ o ‘Señales del corazón’ se llamará en español en la que tuve que subir 14 kilos. También ya vienen la sexta temporada de ¿Quién es la Máscara?, y en agosto inicio el rodaje de una película de acción y ya me estoy preparando porque tengo que estar muy bien físicamente”, concluyó.