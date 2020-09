¿Un Iron Man con rostro de Tom Cruise?

Reforma

Ciudad de México.- Disney y Marvel podrían traer de vuelta al superhéroe Iron Man aunque con un nuevo rostro, ya que según We Got This Covered se está barajeando la posibilidad de que sea el actor Tom Cruise quien lo encarne.

De acuerdo con el medio Daniel Richtman, un conocedor de los entresijos de Marvel Studios, indicó que parece ser que Marvel quiere que Cruise interprete a una versión diferente de Tony Stark en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, es decir, que encarne a un nuevo Iron Man que correspondería a un universo alternativo.

"Están considerando un montón de cameos interesantes para Strange..., para que haya diferentes versiones de los personajes que conocemos. Por ejemplo, he oído que están pensando en Tom Cruise para que sea un Tony Stark de otro planeta Tierra", escribió Richtman.

De hecho, el protagonista de la saga de Misión Imposible estuvo a punto de convertirse en Iron Man cuando el proyecto perteneció a Fox, a finales de los años 90; sin embargo, la producción no salió adelante.

En caso de que la opción de tener a Cruise en el filme siga adelante, esto significaría que no sería un sustituto de Robert Downey Jr., quien encarnó al personaje hasta el filme Avengers: Endgame, sino una especie de guiño o cameo.

Aunque la idea de volver a Tony Stark en el MCU sea un sueño cumplido para los fans, pese a que no fuese con el rostro de Robert Downey Jr., toca volver a recordar que, de momento, no hay nada confirmado y que todo está, todavía, entre rumores.

Eso sí, la llegada del Multiverso al mundo cinematográfico de Marvel abre la posibilidad a muchas teorías, especialmente las relacionadas con la presentación de nuevos personajes o el regreso de antiguos.