Un norteño desafiante

El chihuahuense Irvin Villatoro logró mantener el ritmo durante la dura competencia del reality extremo ‘Reto 4 Elementos 2023’, en su cuarta temporada, que se transmitió por el canal 5 de Televisa, convirtiéndose en el maestro de los elementos el pasado 2 de junio.

El también modelo y embajador del fideicomiso ¡Ah Chihuahua!, dijo a El Diario que cumplió uno de sus sueños al incursionar en este reality show. “A pesar de que me costaron varios castings años atrás, nunca me di por vencido en alcanzar esa meta.

Me considero una persona muy soñadora, pero lo más importante es creer en ti mismo para alcanzar todas tus metas y objetivos. Esto lo comento por qué puede ser un buen mensaje y ejemplo para muchos que alguna vez lo soñaron.

Si lo deseas y si tú quieres, tú puedes.”, indicó. Irvin comenzó su carrera modelo en el año 2017 y se hizo viral a nivel nacional después de que se divulgaran fotografías de él cuando trabajó como cajero, dándose a conocer como el “Chico Costco”.

A la fecha continúa trabajando en diferentes proyectos, representando y poniendo en alto el nombre de Chihuahua; sin dejar de lado sus estudios es egresado de la carrera de Ingeniería Industrial.

Una experiencia extrema Villatoro aseguró que participar en este reality ‘Reto 4 Elementos 2023’ se volvió una persona más analítica, perceptible, la cual valora aún más los pequeños detalles y cosas de la vida real. “Honestamente, el ganar para mi pasa en segundo término, cuando valoras la oportunidad de ser parte de esta experiencia, ya que al poner un pie como participante automáticamente nos hace unos ganadores, porque hay miles de personas queriendo ocupar nuestro lugar”

“Fue una gran experiencia la que viví en este reality show, simplemente imagínense estar aislado en su totalidad de cualquier contacto cercano, dispositivo o entreteniendo. El único mundo son los 24 participantes, que cada uno de ellos tiene una personalidad y carácter muy distinto, sin descartar el toque de locura extrema que cada uno posee, naturaleza extrema, inframundo, y las cuatro imponentes pistas de los elementos”

“El día a día fue competir y estar dispuesto a dar todo en los retos o pistas, una locura total, pero nadie queríamos irnos, todos teníamos en mente llegar hasta el final. Pero lo más bonito de todo es que creas una familia. Me volví más analítico, perceptible, simplemente me transformé en un mejor ser humano, valorando los pequeños detalles y cosas de la vida real”, expresó.

Un vocero su tierra natal “En lo que haga y a dónde vaya yo siempre represento orgullosamente a mi tierra y mis raíces chihuahuenses, por eso mismo además del título me considero un embajador nato de nuestro estado grande. Es un privilegio poner en alto el nombre de Chihuahua demostrando con hechos y acciones que hacemos gente talentosa que le pone corazón a las cosas para llegar lejos”

“Mi objetivo principal es que muchas personas volteen a ver nuestro estado grande, que está lleno de cultura, industria, gente buena y trabajadora, que tiene mucho que demostrarle al mundo entero. ¡Arriba Chihuahua!, siempre fueron mis palabras”, aseveró. Una amplia trayectoria lo respalda

Compartió cómo se siente con todo lo que ha conseguido y ha sido lo más difícil para llegar hasta este momento de su vida. “Me siento muy orgulloso y contento con mis resultados y trayectoria, porque no ha sido nada fácil. Por ejemplo, siete años estudiando una carrera de Ingeniera Industrial, dos años laborando de aquí allá y en todos lados, más de tres años tocando puertas para lograr mi objetivo y todo el sacrificio, esfuerzo y dedicación que conlleva mantener un estilo de vida saludable y como el que me gusta darme”.

“Hasta el día de hoy, puedo decir que me ha ido bien, pero no olvido a todas aquellas personas que se han cruzado en mi camino, brindándome su apoyo en el momento en el que más lo he necesitado.

Yo sigo con la cadena de ayudar a los demás y si me va bien, también a mi gente le irá bien. Por otro lado, soy plenamente consciente de que esta etapa de mi vida es solo el comienzo de un largo camino que no va a ser nada fácil pero lleno de satisfacciones. Así que seguiré echándole ganas”, indicó.