Un parcero colombiano enamorado de México

Chihuahua.- El cantante Pipe Bueno se encuentra promocionando su reciente tema “Sin ropa eres mía”, el cual durante su grabación estuvo dirigido vocalmente por el cantante Vicente Fernández.

Bajo el sello Sony Music Latín el artista colombiano ha obteniendo muy buena respuesta por parte de su público mexicano así lo platicó en entrevista vía telefónica para El Diario de Chihuahua.

“Es una canción muy interesante, que habla de una cotidianidad en la gente a mucha gente le ha pasado y que muchas personas, no tratan bien a su pareja que los tienen en un lado y estas personas andan buscando lo que no encuentran en casa, es una canción con la que mucha gente se identifica, que está llena de sentimientos, una letra que tiene un mensaje bonito y se le canta al amor de alguna manera, es un tema especial para el público romántico que siempre ha escuchado mi música”, expresó el cantante.

Expertos de la industria musical, han pronosticado que esta nueva canción será todo un éxito pues ya se encuentra en los primeros lugares de los charts en Estados Unidos, México y Colombia.

El vídeo se grabó en Medellín y en el podrán ver las destrezas del cantante para montar a caballo.

México lo cobija

“Sentimiento de felicidad inevitable porque el ser colombiano y que todos sepan que quiero y canto esta música porque la escucho desde pequeño y porque corre por mi sangre, y que me reciban con tanto cariño, con los brazos abiertos y con tanto amor para mi es una gran satisfacción y me doy cuenta que voy haciendo las cosas bien y eso me hace feliz pero me hará aun más feliz el día que conquiste a todo el país, esa es mi gran meta y además existe una conexión muy bonita”, aseveró.

Tras el éxito popular ranchero que ha tenido Pipe Bueno con canciones como “Cupido falló”, tema que compitió a la par con otras pero de género urbano que lideraron en los listados de radio por semanas; ahora llega con esta nueva apuesta, la más ambiciosa y mágica de su carrera.

“Sin Ropa Eres Mía”

Un creación colombiana pero con elementos netamente mexicanos; el cual se grabó en Guadalajara, en la hacienda “Los Tres Potrillos”, de Vicente Fernández.

La coproducción es de Pipe Bueno y Johan Uzuga. Además, participó Javier Ramírez, quien dirige el estudio y el mariachi de Vicente.

“Durante la grabación coincidió que don Vicente estaba ahí y particularmente me hizo la dirección vocal de la canción, eso no fue nada planeado, de hecho los productores que están en el estudio me comentaron que eso no lo hace con nadie, sólo con su nieto, ya que es el que le maneja su carrera musical y en ese momento cuando yo grabé ese tema, Alex aun no salía a cantar, fue de casualidad que el llegará al estudio, pero de esas casualidades únicas en la vida.

Además, por el aprecio que me tiene y que el señor traía buen ánimo, así que a la hora de grabar y cantar me estaba dirigiendo el papá de los pollitos don Vicente Fernández y para mi es algo que no tiene precio, una gran experiencia en lo personal y como artista”, relató.

La clave de su éxito

Refirió es tener una identidad propia: “y he aprendido de esas identidades de grandes artistas como Vicente Fernández, José Alfredo Jiménez, Javier Solís, Pedro Infante entre otros, que sin duda su forma de cantar e interpretar lograron ese clic mágico con la gente, porque son completamente originales y además el incluir cosas innovadoras en estos once años de mi carrera musical es lo que he hecho y agradezco a mi público que siempre está ahí para apoyarme”, explicó.

Once años de trayectoria

Los cuales no han sido nada fáciles pero si de un rotundo éxito, por lo que comento como es que vive todo ese triunfo.

“Son años de lucha y trabajo, comencé a mis 16 años, muy joven por todo tipo de situaciones y enseñanzas, de saber que al ser menor de edad te ponen todo en bandeja de plata me refiero a los excesos como la droga, el alcohol y el sexo, tienes que saberlo manejar pero uno debe de tener claro que es lo que quiere y además implementar los valores que vienen desde casa, y lo que más valoro es el cariño incondicional del público, pues gracias a ellos logra llegar a consolidarse”, afirmó.

“Este parcero colombiano está enamorado de México, de su cultura, su música, de sus mujeres, del tequila y del mariachi y con mucho cariño y respeto quiero homenajear la música vernácula, haciéndolo como lo estoy haciendo, espero pronto estar por Chihuahua, un abrazo para todos”, concluyó.

Síguelo en: facebook.com/pipebuenofans/