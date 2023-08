Un rey de las cuerdas

Chihuahua, Chih.- Jorge Fuentes Ramírez es un guitarrista que se encuentra cumpliendo uno de sus sueños después de egresar del Conservatorio de Música de Chihuahua. Debido a su talento y perseverancia, logró obtener una beca para continuar con su maestría en el Conservatorio Real de Escocia, donde actualmente reside y lugar donde tuvo la oportunidad de estrenar música del compositor chihuahuense Alan Sánchez, un tema con cinco variaciones sobre ‘La llorona’.

En entrevista para El Diario, el músico explicó de cómo nació esta obra para guitarra solista que compuso Alan Sánchez.

“Esta obra para guitarra solista, es un tema con cinco variaciones. La verdad es que me resulta muy padre, me aporta mucho porque la música clásica es muy ego centrista, de aquí viene cerca de Alemania. Le comentaba a mi amigo Alan, a quien conozco desde mi niñez, que siempre en mi reportorio hay compositores rusos, italianos y alemanes. Me resulta muy bonito incluir en parte de mi repertorio lo que está hecho en la colonia Pacífico de Chihuahua”, dijo orgulloso.

El músico, de 29 años, afirmó que la obra fue concebida durante la reunión de despedida que llevó a cabo antes de partir al Conservatorio Real de Escocia.

“Me reúne con mis colegas músicos y todos sentimos que esto que estoy experimentando es un gol entre todos. Luego lo hable con Alan, quien compuso esta obra y es quien dirige la orquesta del conservatorio y también trabaja en la cátedra de composición. En tanto, me informó que me iba a realizar una pieza y luego nos pusimos a platicar sobre la temática”

“La obra se inspira en el tema de la llorona, y se pueden observar diversos mitos que derivan del tema de Oaxaca. Uno de los mitos más conocidos es la de una enamorada que busca a su amante, mientras que otra de ellas es la madre que se dedica a la búsqueda de sus hijos hasta que falleció y le siguió en otra vida. Y platicando con mi amigo coincidimos que antes de venir para acá en mi familia nos pegó mucho fuerte la pandemia en varios aspectos. Me vine en el momento que andábamos batallando más, mi papá falleció y mi mamá la iban a operar. Mi amigo también pasaba por algo complicado con su mamá y fue así que el tema se fue tornando de hablar del amor de las madres hacia sus hijos”, contó.

SU MOTIVACIÓN

“Me inspiran mi familia, mi entorno, el aprender y tocar la guitarra lo mejor posible, mi Estado Chihuahua, mi país. Siento que México es un país que necesita mucho del arte para de pronto escapar de esta realidad que afrontamos, que es tan difícil.

También para darnos cuenta de cómo es la realidad. Siento que el arte es una necesidad muy grande para la comunidad de la que provengo tiene muchas carencias y necesidades”, aseveró.

CON LINAJE MUSICAL

El talentoso guitarrista cuenta con una amplia trayectoria de 16 años y un linaje musical, sobre todo de su familia paterna. Su padre, Urbano Nabor Fuentes Lozano, mejor conocido en el ambiente artístico como ‘Claro Franco’, dedicó gran parte de su vida al resguardo de la música tradicional de Chihuahua.

“Mi papá fue mi primer maestro de guitarra y empecé como buen chavalo norteño, quería tener una banda de rock y ser famoso. Después entró a estudiar al Conservatorio de Chihuahua y, cuando tuve contacto con la música clásica y los excelentes maestros del conservatorio, me gustó mucho. Fue cuestión de un par de años para darme cuenta de que la guitarra clásica es un instrumento muy íntimo en el que uno decide cómo crear el sonido. Eso influyó en mi decisión de elegir este instrumento”, contó.

LO QUE VIENE

“Mi intención es finalizar mi maestría en 2024 y, dentro de esta maestría, ya me medí el nivel de la guitarra aquí en los conservatorios de Europa y me di cuenta de que no andamos mal y es una manera de que no solo se queda en mí y la guitarra, sino también pienso en lo bueno que es mi escuela El Conservatorio en las otras cátedras como la de composición entonces es como no es solo presentarme yo, sino poner en alto a Chihuahua y que sepan que es el nivel de composición que existe de donde vengo”.

“Mis planes son terminar mi maestría y regresar a Chihuahua para enfrentar la realidad de mi ciudad, ya sea dando conciertos, o integrándome a alguno de los cuerpos educativos, ya sea a la Facultad de Bellas Artes o al Conservatorio, para subir el nivel y formar mejores artistas. Y seguiré concursando”, puntualizó