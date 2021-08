Un viaje breve por el legado de Charlie Watts

Gavin Edwards / The New York Times Company

Ciudad de México.- Charlie Watts, cuyo vigoroso y nada ostentoso estilo en la batería impulsó a los Rolling Stones por más de 50 años, murió este martes en Londres a los 80 años.

Su deceso, en un hospital, fue anunciado por su publicista, Bernard Doherty, sin dar más detalles.

Los Rolling Stones anunciaron a principios de mes que Watts no tocaría en la gira inmediata, No Filter, por Estados Unidos luego de haberse sometido a un procedimiento médico de emergencia no especificado, el cual fue exitoso según representantes de la banda.

Reservado, solemne y pulcro, Watts nunca fue tan extravagante, en el escenario o fuera de él, como la mayoría de sus colegas estrellas de rock, y mucho menos que el líder de los Stones, Mick Jagger; le satisfacía ser uno de los mejores bateristas de rock de su generación, tocando con una cadencia con tintes de jazz que facilitó el titánico éxito del grupo. Como dijo su guitarrista, Keith Richards, en su autobiografía de 2010, Life, "Charlie Watts siempre ha sido la cama en la que reposo musicalmente".

Mientras algunos bateristas de rock perseguían volumen y notoriedad, Watts definió su forma de tocar con sutileza, cadencia y un ritmo sólido.

"Tanto como la voz de Mick y la guitarra de Keith, la resonante percusión de Charlie Watts son los Rolling Stones", escribió Bruce Springsteen en una introducción para el libro del baterista Max Weinberg The Big Beat (1991).

"Cuando Mick canta 'es sólo rock 'n' roll pero me gusta', ¡Charlie está al fondo mostrándote por qué!".

Charles Robert Watts nació en Londres el 2 de junio de 1941. Su madre, ama de casa; su padre estaba en la Royal Air Force (RAF) y, tras la Segunda Guerra Mundial, fue conductor de camión de British Railways.

Su primer instrumento musical fue un banjo, pero, desconcertado por la técnica para tocarlo, le quitó el mástil y convirtió el resto en un tambor. Con 12 años descubrió el jazz y pronto se hizo admirador de Miles Davis, Duke Ellington y Charles Mingus.

En 1960 se graduó en la Harrow School of Art y trabajó como artista gráfico para una agencia de publicidad londinense. Escribió e ilustró "Oda a un Pájaro de Altos Vuelos", libro para niños sobre el saxofonista de jazz Charlie Parker.

Por las noches tocaba la batería en un ramillete de grupos. La mayoría eran de jazz, pero también lo invitó el ruidoso colectivo de rhythm and blues Alexis Korner's Blues Incorporated. Watts declinó porque se iba de Inglaterra para trabajar como diseñador gráfico en Escandinavia, pero se unió a ellos cuando volvió, meses después.

Los recién formados Rolling Stones (entonces Rollin' Stones) sabían que necesitaban un buen baterista, pero no podían darse el lujo de tener a Watts, quien ya recibía un salario por sus colaboraciones.

"¡Nos moríamos de hambre para pagarle!", escribió Richards. "Literalmente. Fuimos a robar tiendas para conseguir a Charlie Watts".

A principios de 1963, cuando por fin pudieron garantizarle 5 libras semanales, Watts se unió al grupo, completando la canónica formación Jagger, Richards, Brian Jones (guitarra), Bill Wyman (bajo) e Ian Stewart (piano). Se mudó con ellos y se sumergió en los discos de blues de Chicago.

A raíz del éxito de The Beatles, los Stones pasaron rápidamente de especializarse en blues eléctrico a destacar en la invasión británica de los 60. Si bien el riff de Richards definió su sencillo más famoso, "(I Can't Get No) Satisfaction" (1965), el patrón de batería de Watts fue igualmente esencial. Fue implacable en "Paint It, Black" (1966), flexible en "Ruby Tuesday" (1967) y maestro funky en "Honky Tonk Women" (1969); puro número uno.

Watts era ambiguo sobre la fama que logró como miembro de la llamada "banda de rock 'n' roll más grande del mundo". Como dijo en el libro de 2003 According to the Rolling Stones: "Me encantaba tocar con Keith y el grupo, todavía lo hago, pero no me interesaba ser un ídolo del pop ahí sentado con chicas gritando. No es el mundo del que vengo. No es lo que quería ser y sigo pensando que es una tontería".