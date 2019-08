¿Una canción de Miley Cyrus revela motivo de divorcio con Liam?

Ciudad de México.- Durante el fin de semana causó un verdadero revuelo la noticia de la separación de Miley Cyrus y Liam Hemsworth, luego de que ambos anunciaran en un comunicado que habían tomado esta decisión para continuar en sus proyectos de manera personal.

Al día siguiente un paparazzi reveló fotografías de Miley besándose con una vloggera en playas italianas. Inmediatamente después las redes sociales se llenaron de comentarios en los que se le echaba toda la culpa a ella porque si alguien tiene fama de fiestera, esa es la señorita Cyrus.

Miley Cyrus regresa a EU acompañada de su ¿nueva conquista?

Poco después, un amigo cercano a la pareja aseguró que Liam no era esa blanca palomita que todos piensan y Miley, a diferencia de lo que muchos creen, ha madurado lo suficiente como para entender que ya no quiere más fiestas en su vida, quiere tranquilidad y una relación estable.





Liam siempre está de fiesta con sus amigos, y Miley cree que él ya debería haber superado esa etapa", añadió el amigo de la pareja (en esta nota puedes encontrar más detalles).





Esto dijo Liam sobre su separación con Miley Cyrus

Ahora esas declaraciones cobraron mayor sentido para los fans de la cantante, quienes aseguran que hay una conexión entre las declaraciones del amigo de Cyrus con la letra de su nueva canción ‘Slide Away’, misma que revela detalles que bien pueden darnos una idea de cómo era su relación con Liam.





Érase una vez el paraíso, estaba hecho para nosotros. Un día desperté y se había convertido en polvo’









‘Quiero mi casa en las colinas, no quiero el whisky, ni las pastillas. No sé rendirme fácilmente’, dice una parte de la canción.





Esta canción se estrenó hace unos días y es fácil intuir que, quizá, cuando Miley la escribió su matrimonio ya estaba en una situación complicada tanto que incluso ya estaba pensando en dejar a su esposo.

El resto de la letra, revela la historia de una mujer que está decepcionada de su relación porque su pareja le reprocha que ya no es la misma (mujer que le gusta la fiesta) y como ella no puede ser esa misma persona (porque ha madurado y ya no tiene 17 años) prefiere irse y soltar.