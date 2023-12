Una detective 'muy norteña'

Chihuahua, Chih.- La actriz chihuahuense Perla Corona, persiste más vigente que nunca y poniendo en alto el nombre de Chihuahua, por medio de su trabajo en varios proyectos, gracias a su talento y perseverancia su carrera va viento en popa.

En la actualidad, forma parte del elenco de la segunda temporada de 'Archivo Muerto', la cual consta de 15 capítulos, dando vida a la detective Karla Millán.

Asimismo, está grabando en la telenovela ‘Vivir de Amor’ que se transmitirá por Televisa, donde también dará vida a Perla Corral, una detective.

En entrevista con El Diario, la artista chihuahuense compartió sobre estos dos personajes que está dando vida en dos proyectos como detective y de cómo ha sido llevarlos a cabo.

“Este proyecto de 'Archivo Muerto' me llegó a finales de 2022, me pidieron que enviara un casting a través de los productores de 'Mujeres Asesinas', Luis Luisillo y Antonio de Carlo, con quienes estoy muy agradecida por la oportunidad de entrar en este proyecto en su segunda temporada. Estoy muy feliz de interpretar a la detective Karla Millán”, dijo.

Karla Millán, su personaje

“Este personaje es uno de los personajes más satisfactorios que he tenido en mi carrera, ya que poseo la habilidad de interpretar personajes fuertes y de poder. Además, poseo la capacidad de manejar armas de fuego y he tomado numerosas prácticas de tiro, lo cual me encanta y claro, todo esto para aplicarlo en algo provechoso como es mi carrera”, indicó.

Archivo Muerto II, aborda temas tales como: la transfobia, acoso psicológico, tolerancia, superstición, abuso sexual, eutanasia, sectas y el maltrato a la tercera edad, entre otros. Es una serie presentada por Rafael Sánchez Navarro, basada en una visión original de Sergio Sánchez Suárez, Andrónico González y Eli García.

Los capítulos de la segunda temporada de 'Archivo Muerto' son: ‘Club de caballeros’, ‘Faltas a la moral’, ‘Una familia muy normal’, ‘Noche buena’, ‘Dr. Psiquiatra’, ‘Dulces sueños’, ‘Cría cuervos’, ‘Anzures’, ‘La pareja del año’, ‘Amor por la camiseta’, ‘Deja tu like’, ‘Las puertas de Nirvana’, ‘Banderazo’, ‘Bajo puentes’ y ‘El anzuelo’. La producción ejecutiva es de Luis Luisillo.

'Archivo Muerto 'se transmite por Unicable los viernes a las 10:30 p.m., con repetición los domingos a las 8:00 p.m. y los lunes a las 10:30 p.m. Asimismo se pueden ver en la plataforma de Vix.

“Archivo muerto es una serie que todos deberían ver que nos hace tomar conciencia de todo lo que está sucediendo, de lo que padecen las víctimas. Estoy muy contenta y orgullosa de pertenecer a esta serie. El equipo de los detectives es el componente fundamental de la serie y cada capítulo se encuentra compuesto por diversos actores. Por ende, este proyecto me está brindando la oportunidad de trabajar una gran variedad de actores. Ayer, se estrenó ‘Noche buena’ un capítulo que se basa en hechos reales y, el 5 de enero, se estrenará el próximo capítulo”, aseveró.

El proyecto ‘Vivir de Amor’

Perla, en la actualidad se encuentra grabando la telenovela titulada ‘Vivir de Amor’, la cual transmitirá por Televisa a finales de enero del año 2024. En dicha novela dará vida a Perla Corral, quien también es una detective, aunque ha asegurado que es un personaje completamente opuesto a la agente Karla Millán.

“Después de cinco años regreso a las telenovelas, con un personaje como detective y en este momento soy la agente Perla Corral. El productor Salvador Mejía decidió ponerle mi nombre al personaje con mi segundo apellido, Corral. Estoy muy contenta y lo que más me hace feliz es que estoy desarrollando un personaje completamente distinto a la agente Karla Millán, ya el público lo verá”

“Estoy encantada de finalizar este año que ha sido maravilloso y lo comenzaré también con este proyecto 'Vivir de Amor', un proyecto que se estrena a finales de enero, estoy muy contenta”, puntualizó.