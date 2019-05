Una Galaxia muy, muy cercana

Ciudad de México.- A partir de mañana, el mundo de Star Wars podrá vivirse sin tener que viajar a una galaxia muy, muy lejana...

El parque Star Wars: Galaxy's Edge, en Disneyland Resort, se caracteriza porque, al entrar a su versión recreada del planeta Batuu, el espectador se convierte en un personaje más de una trama llena de aventuras.

Se puede ser contrabandista, miembro de la resistencia o formar parte de la Primera Orden.

"En este maravilloso espacio se puede jugar el papel que uno desee, ser bueno o villano, aunque todo lo que se haga en la atracción traerá consecuencias", explicó ayer Scott Trowbridge, ejecutivo creativo de Walt Disney Imagineering, previo a la inauguración de esta área de 5.6 hectáreas.

En ella, la atracción estrella es Millennium Falcon: Smugglers Run, en la que el público se vuelve un tripulante de la nave de Han Solo con una función específica: se puede ser piloto, ingeniero o artillero.

El éxito dependerá del desempeño en conjunto de los participantes en el juego.

Se cumple con un vuelo espacial en medio de una batalla, cuyo realismo deja sin aliento gracias a una plataforma interactiva en tiempo real codiseñada por Disney Imagineering e Industrial Light & Magic (empresa de George Lucas, creador del mundo Star Wars).

Fuera de la nave, en las inmediaciones de Batuu, se puede dar continuidad a la elección del bando que uno eligió y sorprenderse con las actividades cotidianas de los habitantes.

"Diseñamos este lugar con la intención de crear una identidad para anclarlo con el mundo de Star Wars, con un acabado muy original que siempre dé al visitante la sensación de realidad.

"Esto no es un set, es un conjunto habitacional real, construido para brindar experiencias físicas y vivenciales", resaltó Doug Chiang, diseñador de arte y producción que ha colaborado en las cintas de Lucas.

El visitante de todas las edades tiene cabida aquí.

Está la Cantina de Oga, para tomar la famosa leche azul que tanto gusta a Luke Skywalker; tiendas de droides, souvenirs y sables de luz, y restaurantes con menús para todo tipo de visitantes: carnívoros o veganos.

Para completar la experiencia, quien visite el parque podrá descargar en la app Play Disney la herramienta interactiva Star Wars: Datapad, para gozar con extras que descifran accesos en el idioma ficticio de las cintas, aurebesh, y dan créditos para compras.

En Disney's Hollywood Studios, en Florida, se abrirá este parque el 29 de agosto, y para finales de año se espera la inauguración de un juego más: Star Wars: Rise of the Resistance.