Una ‘grandiosa’ María Conchita

Sergio Alvídrez/El Diario Sergio Alvídrez/El Diario

Chihuahua, Chih.- Por más de una década el público ha disfrutado del talento del elenco de ‘Grandiosas’, un espectáculo musical conformado por grandes voces que han hecho todo un éxito este proyecto, actualmente entre las artistas que se encuentran haciendo gira se encuentran: María del Sol, Ángela Carrasco, Jeanette, Alicia Villarreal, Dulce y María Conchita Alonso, quien llegó a esta casa editora a invitar a los chihuahuenses, asistan a disfrutar del concierto que ofrecerán este próximo viernes 3 de junio en el palenque de la Feria de Santa Rita.

‘GranDiosas’ un show imperdible

La intérprete de ‘Una noche de copas’, estuvo de visita en esta ciudad, realizando promoción para invitar personalmente al público chihuahuense al concierto que ofrecerá al lado de sus colegas cantantes en el palenque de la Feria de Santa Rita, y reveló que dentro del show musical interpretarán un amplio repertorio de canciones con diversos géneros musicales como rock, balada y mariachi.

“Estoy feliz de visitar Chihuahua, vine hace muchos años sola, tenía más de treinta años de no venir a esta hermosa tierra, la gente de Chihuahua es muy linda, y sé que mis compañeras están felices de venir al estado grande, invitó a toda la gente a que disfrute de este show con una gran producción, con una gran variedad de géneros musicales que les entregamos cada una de las que conformamos ‘Grandiosas’, será una noche mágica llena de nostalgia”.

“Hace 12 años comenzó este proyecto, en él llevo nueve, porque hice una pausa tres años, conocí al productor Hugo Mejuto con una admiración muy bonita hacia nosotras las cantantes de esa época, anteriormente no había nadie que reuniese voces de los setenta, ochenta y noventa ahora con la incursión de Alicia Villareal. Ahora también se tiene música regional mexicana por ella, es muy bonito compartir el escenario con grandes cantantes, es un agasajo y lo disfruto mucho, así que cuando vi la idea de este talentoso productor no dudé en decir sí al proyecto”, dijo emocionada la cantante y actriz María Conchita Alonso en entrevista exclusiva para El Diario.

Que le aporta ‘GranDiosas’

“Con este espectáculo estamos trayéndole a ese público que no nos ha dejado de apoyar y seguir, un poco de nostalgia que siempre es muy bienvenida en nuestras vidas”.

“Además, hemos estado viviendo épocas, no solamente por la pandemia, si no antes se ha estado haciendo música, que ni siquiera para mí es música, realmente es muy poco lo que a mí me gusta, lo que traen las nuevas generaciones, para mí hay mucha vulgaridad y oscuridad”.

“En lo sexual y sensual es muy bienvenido si se hace con clase y bonito, porque muchos de lo que presentan hoy en día, que tampoco generalizo, pero debe ser utilizado a puerta cerrada, ahí lo que quieran, pero no creo que sea algo para compartir, veo a niños haciendo movimientos tan feos y los padres viéndolo como una cosa normal, y eso no me parece bien”.

“Le debemos a ese gran público que siempre hemos tenido, algo bonito de amor, con respeto, con sensualidad y sexualidad, yo siempre he sido una persona que muestro mi amor hacia el sexo, pero de una forma bonita”, indicó.

Una amplia trayectoria exitosa

La cantautora, de 64 años de edad, ha forjado una exitosa trayectoria, la cual continúa vigente. Fue representante de Venezuela en el concurso de "Miss Mundo 1975", quedo con el título como la séptima mujer más bella del planeta. Luego comenzó a incursionar en televisión y el cine, fue en el año 1979 María Conchita, lanzó su primer material discográfico ganándose el cariño y admiración del público y durante la amena entrevista reveló cómo ha logrado mantenerse vigente.

“Hoy en día es muy fácil pegar algo, ser entre comillas 'estrella' porque le dan a un artista muchas facilidades, sin tener gran voz, sin estar afinado, sin ni siquiera ser bonito, entonces, en este grupo que hemos conformado de grandiosas todas somos artistas de verdad, todas tenemos una voz de verdad, porque trabajamos bastante durante muchos años y forjamos una carrera gracias a nuestro talento, eso el público lo valora, hoy en día es muy difícil encontrar talento de verdad”, expresó.

Lléname de ti

“Es el nuevo tema que estoy promocionando, el cual compuse para un exnovio mío, que va de la mano con un videoclip, es una balada del tipo del tema ‘Acaríciame’, una canción que estoy estrenando en Grandiosas, así que el próximo 3 de junio lo escucharán en vivo y a todo color en el palenque”.

Quiere contar su historia en una Bioserie

“He estado en conversaciones, pero no he llegado a un acuerdo con nadie, sí la quiero hacer porque es importante cuando uno parta de este mundo, la verdad este ahí, una de las razones que no se ha concretado es que quieren agregar cosas a mi historia que no son verdad; realmente no necesito nada mi vida, ha sido muy loca y extensa, pasaron muchas cosas en las giras que tuve y en mi vida privada, yo no tengo que agregarle nada a mi historia, pero sí estoy lista para reunirme con alguien que quiera poner mi verdad”, puntualizó.

En su faceta actoral

María Conchita Alonso sigue siendo recordada como una de las artistas latinas con mayor proyección en Hollywood y continua trabajando en su faceta como actriz.

“Filme una película en España que lleva por nombre ‘Vampiras’, que saldrá para el día de Halloween, es una película que la idea es que continúe como serie, estoy en The I Land, serie de Netflix, hice otro filme que se llama Sallywood, participa en una producción Inglesa, es una comedia muy simpática, entre otras cosas más que he hecho en la actuación, realmente yo paro cuando quiero y hago las cosas cuando lo decido y continuaré cantando, actuando, y disfruto mucho estar sola”, aseveró.

Una artista altruista

La fundación Vee Faun, presidida por María Conchita Alonso, busca atender y proteger a los animales de Venezuela, donde existe una gran escasez de alimentos, medicinas y otras necesidades para que las personas puedan cuidar correctamente de los perros, gatos y otros animales. Por medio de Amazon Smile por cada compra, la empresa dona un pequeño porcentaje a fundaciones sin fines de lucro, ellos dan las opciones de fundaciones a escoger, y entre ellas se encuentra la fundación de María Conchita.

“Uno en la vida debe hacer por otros lo que queremos que hagan con uno, estamos para ayudarnos, somos energía, entre más nos unamos, estaremos protegidos y más felices vamos a hacer, y si somos más felices, habrá más paz en el mundo, los buenos somos más”, dijo conmovida.

ASÍ LO DIJO

“Debe existir mucho respeto con lo que la gente piense, haga y diga, es la única forma en que el mundo viva más en paz y que exista tranquilidad, respetar, aunque no estemos de acuerdo con los demás, en la política, religión, con las vacunas, cada quien tiene derecho a pensar y elegir lo que quiera para su vida”

MARIA CONCHITA ALONSO

¡Síguela!, en: instagram.com/mariaconchita_a/