Una mirada ‘Retrospectiva’

Chihuahua.- El fotógrafo chihuahuense Ignacio ‘Nacho’ Guerrero Olivares ha logrado capturar miles de imágenes con el enfoque adecuado y ese sentimiento que lo mueve al dar clic a su cámara y, a través de su arte, da muestra de la belleza cultural, la arquitectura, las calles y la gente de Chihuahua.

Y hoy el artista gráfico chihuahuense llevará a cabo una exposición fotográfica denominada ‘Retrospectiva’ en la que mostrará su trabajo y gran talento. Nacho, en entrevista para El Diario, contó sobre esta exhibición que tendrá lugar hoy en La Marieta Steakhouse a las 7 pm, la cual incluirá una cena maridaje que dará inicio a las 9 pm.

“Se trata de una exposición de quince fotografías que exhiben una secuencia en el tiempo ‘Retrospectiva’, que muestran diversos trabajos que he llevado a cabo. Los asistentes podrán visualizar fotografías de paisajes, fotografías construidas y otros temas que presentaré a través de mi labor”, dijo.

Compartió que el personal de La Marieta Steakhouse le invitó a que llevara su arte a dicho lugar, el cual se encuentra en la Torre Corporativa Azenzo, donde los asistentes además de disfrutar del talento de Nacho, el evento incluirán una cena maridaje de tres tiempos con un costo de 1,190 pesos.

FOTÓGRAFO Y PROMOTOR CULTURAL

Nacho es un promotor cultural y pionero en la lente para conservar, documentar y difundir la memoria visual del estado grande, abriendo camino a muchos fotógrafos y además es una influencia para ellos.

“Para mí es sumamente importante y satisfactorio saber que inicié un movimiento a finales de los años setenta que generó que surgieran numerosos fotógrafos y fotógrafas, y muchos de ellos me han expresado que he sido influencia en ellos, para forjar sus trayectorias, lo cual me hace sentir muy halagado y agradecido”

“A pesar de que el camino de la fotografía no ha sido fácil, espero que la gente lo valore.

Es fundamental que se le otorgue valor económico al trabajo fotográfico de arte. Hemos luchado contantemente porque se valore más, ya que la fotografía no se aprecia y no se paga bien. He luchado siempre con eso durante mi trayectoria, sin embargo, en la actualidad, espero que los fotógrafos busquen la remuneración del trabajo artístico, libre o comercial”, indicó.

SU ARTE ESTARÁ A LA VENTA

La fotografía es uno de los artes más expresivos y respetados al cual toda la gente tiene acceso, por eso que Nacho invita a la ciudadanía, a que se den cita en La Marieta y disfruten de sus quince piezas fotográficas que estarán a la venta.

“Solicito a las personas que contemplen la fotografía como un elemento fundamental en el interiorismo y lo contemporáneo, adquirir fotografías para decorar, enriquecer sus espacios y además beneficiaran a los fotógrafos, ya que es bastante costo el equipo de cámaras y los procesos de impresiones, es como todo que nos cuesta trabajo, dinero y esfuerzo”, aseveró.

El artista reveló que es lo que le aporta en lo personal llevar a cabo esta exposición en su tierra natal.

“Durante la velada, presentaré imágenes que he tomado durante mi trayectoria. Me aporta mucho el poder compartir con los demás mi trabajo. Y aunque ya tenía un tiempo sin exponer, por supuesto que sigo trabajando en mi galería, pero ya se requería llevar a cabo una muestra, ya que es la aportación más padre, el contacto con la gente, el intercambio de ideas, la retroalimentación que también la gente te da es muy importante”, expresó.

CINCO DÉCADAS DE TRAYECTORIA

Guerrero Olivares, quien lleva más de cincuenta años tras la lente, documentando la vida y el paisaje chihuahuense, ha logrado capturar miles de imágenes con el enfoque apropiado y el sentimiento que lo mueve al dar clic a su cámara y captar esas fotografías que siguen latente hasta el día de hoy como el primer día.

SU ARTE OBJETO

El artista gráfico, no solo realiza fotografía, también se dedica a la carpintería, creando muebles hechos a mano con materiales orgánicos tradicionales para lograr un estilo vanguardista auténtico y además ayudar al medio ambiente a través del reciclaje.

Este concepto es trabajado a nivel personal bajo el nombre “Maderamen” desde hace más de 20 años por Nacho Guerrero, con el objetivo de fusionar su obra personal con la de otros artistas plásticos, exhibiendo arte gráfico, pintura, fotografía y escultura de artistas locales e internacionales.