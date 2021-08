Una mujer domina al 007

James Bond se muda, pero seguirá recibiendo órdenes de los mismos jefes. La compra de Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) por Amazon conlleva la adquisición del 50% de la madre de todas las grandes franquicias de Hollywood: tras casi 60 años exprimiendo su licencia para matar y bebiendo dry martinis, 007 sigue tan fresco y cotizado como nunca. Pero Bond no será el Star Wars de Amazon.

La firma de Jeff Bezos podrá incorporar finalmente a su oferta de streaming las viejas películas de la saga, hasta ahora sólo disponibles para alquilar o comprar en Google Play o Apple TV, pero invisibles en cualquier plataforma. Eso sí, tiene más difícil conseguir multiplicar los panes y los peces a base de productos derivados, como hace Disney con el clan Skywalker. El impedimento tiene un nombre: se llama Broccoli, Barbara Broccoli.

Seis décadas de dominio

Bond es desde hace seis décadas un negocio familiar, y la segunda generación, integrada por Barbara Broccoli de 60 años, y su hermano por parte de madre Michael G. Wilson, de 79, no renuncia a la última palabra en todo cuanto se refiere a 007: desde el casting o la composición de sus cócteles a la más ignota línea de guion.

Su plan sigue inalterable

Ella intenta dosificar las entregas como hasta ahora y seguir estrenándolas en cines. Lo subrayaron en un comunicado nada más anunciarse la compra.

“Nuestro compromiso es seguir haciendo películas de James Bond para la audiencia cinematográfica de todo el mundo”. Eso vale para Sin tiempo para morir, que se estrena el 1 de octubre tras unos cuantos retrasos debido a la pandemia de la covid-19, y para las que vengan.

Tras el acuerdo, John Logan, coguionista de Skyfall (2012) y Spectre (2015), vindicaba en The New York Times que el éxito de Bond se basa precisamente en ese mimo con que Broccoli y Wilson cuidan cada detalle y advertía de los riesgos del abrazo de Bezos. El duelo sería digno de ver. Los Broccoli no solo nunca han cedido el control creativo, sino que, como su héroe, siempre se han salido con la suya. Cuestión de perseverancia. Y de dinero.

Del brócoli a las sagas millonarias

La familia se atribuye el cruce entre la coliflor y los grelos del que salió el vegetal que lleva su nombre, el brócoli, y su introducción en Estados Unidos. El hijo del matrimonio de agricultores sicilianos que emigró de Calabria a Queens (Nueva York) –se supone que llevando consigo tan preciado producto–, Albert R. Broccoli se asoció en 1960 al canadiense Harry Saltzman y adquirió los derechos del personaje.

007 es su vida

En 1962, con año y medio, ya estuvo en el set de Agente 007 contra el Dr. No, y hasta los seis o siete años creyó que Bond era una persona real, según le contó a The New York Times. A los 17 fue asistente de publicidad en La espía que me amó (1977). Desde entonces, ella y su hermano han trabajado en todas las películas, aunque no tomaron las riendas hasta Goldeneye (1995), estrenada meses antes de la muerte del patriarca. Su hijastro y su hija, al parecer una negociadora experta, han ganado después incluso las dos batallas que él no pudo adjudicarse.

Tienen en 007 su diamante para la eternidad y que ahora lidiarán con Bezos.