Una mujer empoderada

Chihuahua.- Ana Karen Delgado Reyes es modelo, conductora, bailarina, empresaria, productora e influencer, se encuentra muy satisfecha y disfrutando de los frutos de su trabajo y esfuerzo, ya que el próximo jueves 30 de noviembre recibirá el galardón “Palmas de Oro”, que reconoce su trayectoria dentro de la categoría “Mujeres Empoderadas del Año México 2023” en la CDMX.

La oriunda de Mexicali, Baja California, pero radicada en Chihuahua desde hace 19 años, compartió en entrevista para El Diario su sentir sobre esta distinción.

“Me contactaron para invitarme a participar en la evaluación de biografías a nivel internacional, se las envié y la evalúo el Comité de Premios Internacionales(coeprin) y el Circulp Nacional de Periodistas A.C.(CINPE); la evaluación duró cinco días y me informaron por medio de un documento que soy nominada y galardonada en la categoría ‘Empresaria y asesora de Imagen, Mujer Empoderada del año 2023’, no lo podría creer, realmente estoy muy agradecida por considerarme y premiar mi trayectoria profesional”, dijo.

Premio Palmas de Oro, se trata del reconocimiento a la excelencia profesional. En el año 1968, el Círculo Nacional de Periodistas A.C., una de las Asociaciones de mayor prestigio en México, fue fundada por destacados comunicadores, otorgando el primer reconocimiento en México que destaca la excelencia profesional denominada “Palmas de Oro”.

Este galardón se concede a personalidades que, gracias por sus trayectorias profesionales, han alcanzado en sus carreras a un nivel de excelencia en diversos ámbitos tales como: empresariales, políticos, deportivos, medicina, culturales, espectáculos, artes, altruistas y sociedad destacada en general.

Delgado Reyes, quien es egresada de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua, comentó que es lo que le aporta este premio a lo nivel personal.

“Me aporta las ganas de seguir trabajando, es una responsabilidad importante el que me hayan tomado en cuenta para representar a las mujeres empoderadas de México 2023, y me han otorgado la oportunidad de proyectar y crear ideas para la sociedad”.

Ana Karen tiene con una amplia trayectoria, reveló que ha sido lo más difícil para llegar hasta este momento de su carrera.

“Lo más difícil al comienzo fue iniciar mis proyectos personales, decir lo que voy a hacer y hacerlo y que los empresarios me brindaran las oportunidades para impulsar mis talentos, creatividad, generando confianza y persistiendo en mis proyectos”.

“Mi gratitud a todas las personas involucradas, por considerarme y ofrecerme la oportunidad de ser evaluada y otorgarme este reconocimiento a nivel internacional”, indicó.

Concluyó con un mensaje

“Hago la invitación a todas las mujeres de Chihuahua a que no se rindan para alcanzar sus metas y que se arriesguen a demostrar quiénes son en realidad, siendo auténticas. De esta forma lograrán sus sueños y los frutos se obtienen cuando menos te lo esperas. Afortunadamente, me toco este reconocimiento que comparto con todas las personas que me han confiado en mí y mi trabajo para demostrar mis talentos, por eso que hoy estoy aquí”.