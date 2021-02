Una nueva promesa en la música

Chihuahua.- Polly Chávez, tiene muy en claro que la música es lo que quiere en su vida e inicia un nuevo ciclo con el pie derecho y llena de proyectos, la joven de 22 años, lanzó su primer sencillo denominado “Ya es tarde”, el cual ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y va de la mano con un videoclip.

“Desde pequeña me ha gustado cantar, he participado en obras musicales entonces fui desarrollando el manejo del escenario y el quitarme la pena de cantar en público, realmente la primera vez que vi que tuve esa sensación de estar arriba del escenario y el público sin duda describí mi gran pasión y es algo que quiero hacer una carrera y dedicarme al cien por ciento a la música”, dijo la cantautora Polly Chávez en entrevista para El Diario.

“Ya es tarde”, es una composición que Polly Chávez hizo en colaboración con el también cantautor chihuahuense Mitch Caleboy, unieron su talento y crearon un tema el cual va de la mano con un videoclip elaborado de gran calidad y profesionalismo, a dos días de su lanzamiento ha tenido muy buena aceptación por parte del público.

“Conocí a Mitch quien ya cuenta con una carrera dentro de la música, me escuchó cantar un día y me dijo ‘Porque no has grabado nada, no puede ser que desperdicies tu voz’, entonces al día siguiente nos juntamos, teníamos la idea de grabar un cover, pero me dijo vamos a hacer una canción juntos así que espero a la gente le guste tanto como a mí”, contó.

“Para mí era todo nuevo, jamás había compuesto una canción y realmente fue muy emocionante el descubrir ese lado mío también como compositora, porque ‘Ya es tarde’ es una historia mía, un desamor y Mitch me ayudó aterrizar la idea, así que fue increíble todo el proceso, era realmente lo que me imaginaba”, aseveró.

La artista chihuahuense actualmente estudia la licenciatura en Derecho, pero refirió que sin duda su pasión es la música y busca forjar una carrera dentro de la industria musical.

“Me encantó el resultado, aquí en Chihuahua existe mucho talento, debemos de darnos ese mérito, porque se pueden lograr grandes cosas, estoy muy contenta con mi inicio como cantante, mi familia me apoya mucho, aunque a mi papá no le encantaba la idea a que me dedicara a la música, pero esto ya depende de mí, él al ver el video y ver que las cosas van en serio, me felicito; por supuesto que terminaré mi carrera, pero sin duda quiero abrir camino en la música”, expresó.

Proyectos

“Estoy escribiendo, quiero que me conozcan, dar a conocer este tema en todos lados, estoy trabajando en mi carrera, uno de mis géneros musicales favoritos es el regional mexicano, el mariachi, así que estoy planeando todo paso a paso, ya lance este tema y ahora quiero más, espero a la gente le guste, es una canción que estoy segura de que muchas personas se pueden llegar a identificar por algún desamor”, indicó.

¡Síguela!, en:

Instagram/pollychavez