Chihuahua, Chih.- Nunca es tarde para empezar tus proyectos y cumplir tus sueños, más si en ellos intervienen seres queridos, familia, amigos con los que nos hubiera encantado compartirlos y desgraciadamente ya no están con nosotros. Luchemos por lo que amamos y nos apasiona sin abandonar el rumbo y el origen, es decir siempre agradeciendo las oportunidades que Dios y la vida nos regalan, con humildad, sencillez, calidad humana y empatía que creo que eso es una de las cosas que más nos hacen falta como sociedad y sobre todo confiar siempre en uno mismo” Alicia Maggo, cantante

La cantante chihuahuense Alicia Maggo es una artista emergente, que debido a su versatilidad, se perfila como una nueva promesa musical. Tiene cinco años de experiencia en la industria, actualmente promociona su primer álbum titulado ‘Es personal’ y está disponible en todas las plataformas digitales.

En entrevista con El Diario, compartió que está finalizando los detalles para lanzar su disco en físico en estos días.

“Aunque mi música ya está disponible en las plataformas digitales, mi idea y mi proyecto inicial es un disco en físico para mostrarlo al público y que pueda también adquirirlo”.

“El título de mi primer disco se debe a que es un proyecto ‘muy personal’, ya que mi voz era totalmente íntima. Además, debo añadir que hay una canción dedicada para mi papá que se llama ‘Confieso’ de la cantante Kany García. Es la única canción que grabé acompañada de una guitarra en vivo, es decir, acústica, y en ella dejo inmortalizada la voz de mi papá al inicio y al final de la canción, con la cual rindo un tributo a él quien ya falleció”, dijo.

AFRONTÓ A SUS MIEDOS

Alicia afirmó que en un principio resultó difícil iniciar su carrera como solista, ya que le provocaba temor e incertidumbre en cuanto a las opiniones de las personas. Aunque fue apenas cinco años que decidió dar el paso lanzando su música, su gusto por la música es gracias a su linaje, puesto que reveló que se consideraba una cantante de “regadera”.

“En primer lugar, no me animaba a lanzarme como cantante por vergüenza y el miedo de hacerlo extensivo a alguien más, no creía que mi voz fuera tan especial como para compartirla con la gente. A pesar de que desde mi infancia me apasionó la música, toda mi familia paterna tocaba algún instrumento. Mi papá (q.e.p.d.) tocaba la guitarra y el requinto. Él siempre buscaba que lo acompañaran las melodías de su guitarra y mientras mis hermanos cantaban con él, yo permanecía callada solo observando. Mi papá falleció hace 18 años, sin saber que yo cantaba, y hasta hace cinco años, mi mamá, mi familia y amigos se enteraron de que cantaba. Este hecho fue sorpresivo para muchos, incluso para mí, ya que siempre me consideré una cantante de “regadera”, reveló.

DA INICIO A SU CARRERA COMO CANTANTE

Esto con el apoyo de la también cantante chihuahuense Luisa Mata, quien la ha apoyado a través de sus clases de canto.

“Ha sido una experiencia nueva donde no imaginé que existieran tantas técnicas, enseñanzas, consejos, en fin un mundo totalmente nuevo para mí del cual no tenía la más mínima idea, es mucho trabajo, dedicación y constancia. Considero que la maestra Luisa, mediante sus consejos y experiencia, serán de gran respaldo invaluable para esta nueva etapa de mi vida”, aseveró.

Refirió que el inicio de su proyecto como cantante lo hizo prácticamente por su mamá.

“Al descubrir mi mamá que cantaba, fue una sorpresa muy grande para ella, pero era muy difícil para mí cantar cada vez que me lo solicitaba, debido a la vergüenza que me daba, por lo que me dijo: “graba un disco para mí, quiero escucharte cada vez que yo quiera, sin batallar para que lo hagas”, además me dijo que “los dones de Dios son para compartirlos” y eso se me quedo muy grabado, durante estos años que postergaba la grabación del disco trate de vencer mis miedos enfrentándolos, cantando en público y fue una grata sorpresa para mí ver la gran aceptación y la respuesta tan positiva de las personas que me escuchaban y me compartían sus comentarios. Fue así como me decidí a darle celeridad al disco que hoy estoy feliz de presentar”, indicó.

“Espero que mi proyecto musical sea del agrado de la gente, los invito a que me escuchen. Agradezco profundamente el apoyo que me han otorgado todas las personas que han sumado a este proyecto, ya sea escuchándome y brindándome palabras de apoyo y aliento para continuar con este proyecto tan esperado en mi vida”, concluyó.