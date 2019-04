Una vida dedicada al canto

El joven tenor Carlos Alberto Velázquez, es chihuahuense, comenzó su carrera desde temprana edad y a los cuatro años ofreció su primer concierto, fue cuando conoció al tenor Luciano Pavarotti, su primer presentación en esta ciudad la ofreció en el extinto Centro Cultural Chihuahua; actualmente cuenta con 22 años de trayectoria que lo respaldan.

A partir de sus presentaciones, les dijo a sus padres su decisión de convertirse en tenor, objetivo al cual ha dedicado toda su vida, donde ha conocido a figuras legendarias como Luciano Pavarotti y Plácido Domingo, quienes han sido una inspiración para él. En entrevista para El Diario de Chihuahua, con la sencillez y carisma que lo caracteriza, Carlos platicó sobre su trayectoria y del próximo concierto que ofrecerá en esta ciudad.





Sin impedimentos

“Yo hice una vida normal, siempre con el apoyo de mi familia, a mí me gusta recalcar que soy una persona invidente porque la ceguera para mí no ha sido un impedimento para seguir adelante, al contrario mi ceguera es mi compañera, que me ha hecho aprender muchas cosas”, explicó.

El talentoso tenor chihuahuense se ha presentado al lado de personajes como: Susana Zavaleta, Eugenia León, el tenor José Luis Ordóñez y el Mariachi Vargas de Tecatitlán, asimismo ha llevado su voz a nivel internacional: “A los nueve años volví a rencontrarme con Pavarotti en Guadalajara, le canté, me dedicó el concierto y todo eso son cosas que no se olvidan, para mí siempre es algo muy especial”, expresó.





Con talento nato

“Por parte de mi familia, nadie tenía el conocimiento de la ópera, seguramente habían escuchado música clásica, cuando era muy niño mi abuelo paterno se encargaba de ponerme casetes de música clásica, seguramente eso apreciaba él pero no era un conocedor, escuche un casete de los tres tenores y desde ahí empezó ese gusanito, fue entonces que mi mamá y mi abuelo paterno empezaron a informarse sobre todo el tema de la ópera y ahí comenzó mi pasión y mi sueño a seguir”, relató.





Sus súper héroes

Cuando de niño conoció a Luciano Pavarotti le dijo: “te auguró un gran futuro sólo tienes que estudiar más”. A los 15 años, le llega la oportunidad para cantarle a Placido Domingo, quien quedo admirado con la voz de Carlos, le externo quererlo ver en unos años para ver como evoluciona su voz: “Estaba en ese proceso de mi cambio de voz y le pregunte temeroso ¿usted cree que llegue a ser tenor? A lo que me respondió: “Es que no lo creo, ya eres tenor”, ellos son mis súper héroes, y entonces seguí sus consejos ahí empecé a estudiar más”, expresó





Emigró a Sinaloa

“Di un salto hacia mi independencia como cantante y como persona, me fui a vivir tres años a Sinaloa, y me toco vivir experiencias fabulosas”, comentó. Fue alumno de los tenores internacionales Armando Mora y David Ramírez, fue miembro del Taller de Perfeccionamiento Operístico de SIVAM, edición 2015 y del Taller de Ópera de Sinaloa, bajo la dirección artística de Carlos Serrano; a quien Carlos considera una persona muy importante en su vida y le rindió homenaje con la Sinfónica de la UACH. “El maestro Raúl García Velázquez y la UACH, me brindaron el apoyo para rendirle un homenaje cinco meses después de su fallecimiento, quien le dijo: “Los tres mejores consejos durante mi trayectoria como tenor me los dieron Pavarotti, Placido Domingo y Carlos Serrano, quien me dijo que en todo momento cantara, porque yo había nacido para eso, jamás olvidaré estos consejos”





Amante de la música

Concursó en un reallity denominado “México tiene Talento”, no sólo interpreta la ópera, también le gusta cantar con mariachi, pop: “me gusta mucho escuchar música norteña, la música de los tríos, los tangos, existe una inmensa gama musical increíble”.





Lo más difícil

Dentro de su carrera en la música Carlos comentó qué ha sido lo más complicado para llegar hasta donde actualmente se encuentra: “Superar las barreras que uno se pone mentalmente, porque cuando tú le demuestras a la gente que puedes, la gente cree en ti, sólo que a veces uno se pone muchas trabas y no hablo siquiera de mi ceguera; sino de cosas psicológicas como “no voy a poder cantar”, se bloquea uno mentalmente, tiene que llegar alguien que crea en ti y te desbloquee”.





Homenaje a los grandes

Este próximo 13 de abril, ofrecerá un concierto donde hará un recorrido por los grandes temas que han hecho famosos artistas como Andrea Bocelli, Juan Gabriel, José José, entre otros, la cita es en el Teatro de los Héroes, donde además se grabará un disco con esta presentación totalmente en vivo y que de todo lo que se recaude del boletaje, todo eso es para pagar la producción del disco, estará acompañado de un show de luces y orquesta en vivo, con invitados de lujo como la soprano sinaloense Arisbe de la Barrera y Jacob Navarro.

“Me considero una persona afortunada, porque siempre tengo el apoyo de mi familia, de mis amigos, de la tierra que me vio nacer Chihuahua y ahora me gustaría que vean todo el trabajo que he forjado en muchos años de estudio, de quemarme las pestañas realmente, aunque no las use (dijo entre risas), de estar queriendo mejorar, el hacer una ópera sin ver, se tiene que aprender uno todo un escenario y es muy difícil, pero si yo puedo a pesar de mi ceguera sin duda otras personas también podrán, así que los invito a ser parte de este próximo concierto que tendremos en el Teatro de los Héroes”, dijo.





Evento familiar

“Eso es muy importante y no se debe perder nunca, necesitamos en Chihuahua eventos para toda la familia, yo estoy muy en contra de que en ocasiones en eventos clásicos de orquestas pongan restringido para menores de edad, ¿Por qué? No puede ser posible, a la niñez se le debe de inculcar el arte y la música” aseveró.





Proyectos

“Me están invitando a un concurso de ópera en Trujillo, Perú, haré algunas audiciones aquí en el país con diferentes orquestas, próximamente iré a Sinaloa a un certamen que me están invitando “Concurso Sinaloa”, espero pronto poder cantar aquí en Chihuahua con las orquestas, y seguir adelante siempre, poniendo en alto el nombre de Chihuahua. Empezará a dar conferencias denominadas “Otro punto de vista”. Estoy buscando lugares dónde llevarlas a cabo, porque hablo de mi vida a través de la música, de lo fácil y difícil que ha sido” concluyó.

ASI LO DIJO

“La música es un motivo de vida y no sólo eso, para mí es un estilo de vida”

Carlos Alberto Velázquez, tenor





EL DATO

Concierto: Homenaje a los Grandes

Cuando: sábado 13 de abril 2019

Donde: Teatro de los Héroes

Hora: 19:00 horas

El costo de los boletos: Luneta 200 pesos y Balcón 150 pesos

Boletos en: Taquilla del teatro, Cafetería Chelinos y Centro para Invidentes CEIAC.