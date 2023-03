Una vida llena de matices

Chihuahua.- La reconocida maquillista, Gabriela Bautista, cuenta con una amplia trayectoria de 16 años que avalan su talento, disciplina y perseverancia, quien gracias a esto, pone en alto el nombre de Chihuahua y fue parte de la Fashion Week en Nueva York, Londres, Milán y París, una de las pasarelas más importantes del mundo, donde se encargó del arreglo de varias de las modelos.

Todos los años se celebran en diferentes capitales de la moda de todo el mundo grandes convenciones conocidas como las ‘Big Four Fashion Week’.

La cual comenzó en Nueva York el 10 de febrero y finalizará en París, con su último show el 7 de marzo. Un mes en el que se pueden ver las tendencias que se llevaran a partir de septiembre de este año, así como todos los looks de las celebrities en el front row y en el street style.

De Chihuahua para el mundo

Bautista platicó con El Diario acerca de su experiencia y de cómo fue formar parte de la Semana de la Moda de Nueva York, Londres, Milán y París, las cuatro semanas de la moda más importantes del mundo.

“Mi primera participación fue en New York Fashion Week en 2018, debido a que estudié una actualización ‘Master de maquillaje’ en Londres a cargo de una de las mejores maquillistas del mundo, Val Garland. Luego, pasé por los filtros de selección y fui elegida para ir con el equipo de Londres. En 2019 fui elegida una vez más para participar, lo que me permitió cumplir tres temporadas en New York.

Y esta vez a través de mi hermana Claudia Bautista, que es mi representante, logré estar presente en las cuatro semanas de la moda más importantes del mundo: Nueva York, Londres, Milán y París”, contó.

Una gran experiencia

Uno de los grandes sueños de la maquillista chihuahuense era llegar a una de las pasarelas más reconocidas del mundo Fashion Week, compartir su trabajo con las modelos y disfrutar de lo que más le apasiona en un lugar tan aclamado en la industria de la moda. Gabriela compartió que le aporta en lo personal y en lo profesional esta gran experiencia.

“Desde que comencé mi carrera de maquillaje hace 16 años, es el sueño que toda maquillista involucrada en el mundo de la moda desea. Así que siempre fue mi objetivo realizar las cuatro ciudades más importantes. Esto me ha aportado un amplio conocimiento de técnicas de maquillaje y estoy feliz”, dijo emocionada.

Contó lo que ha realizado dentro de la Fashion Week y cuál ha sido el mayor desafío.

“Lo más gratificante ha sido conocer los diseñadores internacionales antes del show, y tener la habilidad de comprender la visión que ellos desean proyectar con el maquillaje, estar de la mano con la cabeza del maquillaje que hace el diseño y permitirme ayudarlo con la ejecución. Ha sido increíble, luego en el momento de show y con la presión que se vive de perfección en backstage, poder transmitir al resto del equipo cómo será el look ha sido lo máximo hasta hoy”, indicó.

Dentro de los 10 mejores looks

Bautista reveló cómo es que se prepara para llevar a cabo los maquillajes, ya que dentro de la Fashion Week está dentro de los 10 mejores looks.

“La mejor preparación es escuchar, leer entre líneas y conectar con lo que el diseñador desea proyectar; tiene que ver los colores, las texturas, todo, absolutamente todo, para que lo que veas en la pasarela pueda transmitirte alguna emoción. No es fácil, hemos estado en pruebas de ocho horas o más, cambiando y cambiando más de 20 veces, hasta que por fin brillan los ojos del diseñador y dice: ‘eso es lo que está en mi mente”.

“Me siento agradecida de corazón con toda la gente para poder yo lograr esto, me refiero a Dios, a mi esposo e hijos, mis padres, mis hermanas y amigos, incluidas mis clientas que se vuelven parte de mí, los medios de comunicación, por todo el apoyo, la confianza y el amor que me han demostrado”, aseveró.