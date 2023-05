Unen su talento

Susuky Cortés/El Diario

Chihuahua, Chih.- Sheeno y Absa G., los artistas orgullosamente chihuahuenses, decidieron fusionar sus talentos para lanzar el tema ‘Ileso’, el cual está disponible en todas las plataformas digitales y está acompañado de un videoclip, el cual lo grabaron en lugares de esta ciudad.

En entrevista para El Diario, los cantautores, músicos y productores contaron que tienen una amplia trayectoria dentro de la industria musical, creando su arte con un estilo propio. Han ido abriendo camino teniendo una buena aceptación por parte del público.

“Estamos encantados con el respaldo del público y, aunque el camino no ha sido sencillo, estamos trabajando para ofrecer lo mejor a nuestros seguidores, y sobre todo estamos muy contentos porque poco a poco se ha ido uniendo”

“Al colaborar, nuestros seguidores han creado comunidad y es como compartir público, que sin duda el apoyo del público es fundamental y, gracias a Dios, ha ido creciendo”, indicaron emocionados.

Lo más difícil para los cantantes chihuahuenses fue el comienzo en la música, ya que su entorno no tomó en serio sus proyectos musicales.

“Muchas veces es difícil que la familia o amigos crean que uno posea el talento y las ganas de poder producir cosas, en nuestro caso la música, pero eso fue lo que nos ha impulsado a demostrarnos primeramente a nosotros mismos que los sueños se pueden hacer realidad y se convierte en una motivación para continuar a pesar de las adversidades”

“Al principio no es sencillo convencerse de que uno puede y luego convencer a tu entorno, familia y amigos, pero lo primordial es hacer lo que uno quiere sin importar la opinión de los demás para poder crear tu música y así poder conectar con la gente mediante tu arte y sobre todo la gente lo valora más cuando es de corazón y es puro”, aseveraron.

Una conexión única

“La gente disfruta mucho cuando hacemos colaboraciones debido a que nuestros estilos son muy diferentes, pero se complementan. En mi caso va mi parte rapeada y de repente hago melodía y el Sheeno hace mucha melodía y de repente le rapea. Allí encontramos una conexión muy buena y el público lo disfruta mucho”, dijeron.

La canción ‘Ileso’ es una canción con un ritmo afrobeat. “Esta canción está muy buena, sentimos que el público la va a disfrutar mucho. Habla sobre cuando uno está dolido, pero aun con ese dolor, te vas de fiesta e intentas no pensar en eso, pero sigue doliendo”, explicaron.

Que les aporta su colaboración

“Siento que esta canción fue una de las producciones que me ha dejado un gran sabor de boca, pude compartir con personas muy talentosas y siento que este tema me ayudó mucho a establecer el sonido que me gusta poner en mis canciones, fue un crecimiento muy padre”, expresó Sheeno.

“La enseñanza que me deja es increíble, el poder colaborar con Sheeno y con amigos muy talentosos, el poder valorar la amistad y disfrutar el arte de la música, nos hemos ayudado a crecer mutuamente, siempre estamos planeando ideas, el talento no se puede esconder y cuando nos juntamos salen cosas muy chidas. Para mí esa es una gran experiencia disfrutar de la música y de la amistad”, puntualizó, Absa G.

Lo que viene

Sheeno estará presentándose el 27 de mayo dentro de la Feria de Santa Rita en el escenario del Teatro del Pueblo, será el encargado de abrir el concierto de Sebastián Yatra. Mientras tanto, Absa G. estará presentándose ese mismo día en Torreón, Coahuila.