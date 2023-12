Unen su talento

Chihuahua.- La Secretaría de Cultura de Chihuahua y la compañía Teatro Babel de la Ciudad de México (CDMX), junto con la Coordinación Nacional de Teatro, hacen la cordial invitación a la ciudadanía para que asistan al Festival Internacional de Teatro Contemporáneo “Drama Fest”, el cual será un evento que unirá talento de la comunidad chihuahuense y canadiense. Ayer iniciaron las puestas en escena gratuitas en el Teatro de la Ciudad y en la Calle Libertad con la propuesta “Burbujas Urbanas”, las cuales finalizarán el 10 de diciembre.

Durante la presentación oficial del programa, la secretaria de Cultura, Alejandra Enríquez, agradeció la unión de los tres niveles de Gobierno, así como de la comunidad artística y cultural, para ofrecer este Festival que reúne talento nacional e internacional.

“Me llena de orgullo recibir en tierras norteñas a nuestros amigos de Canadá y de la Ciudad de México, así como a todo el equipo que hace posible este festival”, expresó.

También destacó que haber logrado esta sinergia, da la oportunidad de brindar una oferta artística con obras de gran calidad, con actuaciones, dramaturgia y dirección, en la cual se fusionan los talentos nacionales e internacionales.

Raquel Araujo, Directora Artística del evento ‘Drama Fest’, reconoció y expresó su gratitud por la labor de las instituciones, por la creación de espacios que fomenten el intercambio cultural y engrandecen la creatividad, y el talento de la comunidad artística y cultural.

El programa comenzó ayer en el Teatro de la Ciudad con la obra “Sea Sick”, que narró la odisea de 3 años de la periodista Alanna Mitchell, en el mundo de la salud y de la ciencia de los océanos.

Hoy y el jueves 7 de diciembre, “Logic of the worst”, se presentará a las 7 pm, una obra que explora las posibilidades de “lo peor”, a través de historias anecdóticas, demostraciones y vuelos de fantasía.

El sábado 9 de diciembre continúa la programación con “Costes hundidos”, obra ambientada en Texas en 1988 y narra la vida de dos meseros migrantes que imaginan un México sin futuro, y cantan esperando que finalicen los discursos de los políticos.

El domingo 10 de diciembre se presentará “Extravíos sexuales”, el cual relata la existencia de John, un prestigioso novelista y docente de literatura de 42 años, y la de Anne, una estudiante de 19 años, con quien mantendrá una relación y se reencontrarán años después en tiempos del #Metoo.

La propuesta “Burbujas Urbanas”, se presentará en la calle Libertad, frente a Casa Chihuahua, con monólogos producidos por talento canadiense con la dirección y creatividad de los chihuahuenses, Luis Bizarro y Perla de la Rosa.

Las obras que se presentarán los días 9 y 10 de diciembre son:

• “Les Barbelés”, historia que narra cómo un ser humano se da cuenta de que el alambre de espino crece en su cuerpo, su garganta y su boca, impidiéndole poco a poco respirar.

• “Esa que una noche cayó del árbol”, que relata la vida de Rebeca, una mujer que vive exiliada y que, infringiendo las leyes, será capaz de todo para conocer cuál es su lugar, su sitio, en esta orbe constreñida e inmóvil. • “Deer Woman”, monólogo narrado por Lila, hija de un cazador que le enseñó todo lo que sabía. Ella es ex-militar y cuando las circunstancias convergen, encuentra la oportunidad perfecta para vengar el asesinato de su hermana pequeña.

• “Déjame ser tus ojos”, basada en una línea de la canción de “I’ll be your mirror” de The Velvet Underground & Nico, crea una relación entre quien mira desde el espejo. La mirada que el espejo devuelve se convierte en censora, amiga, enemiga y cómplice. Le revela los secretos del cuento de hadas y la relación madre e hija.

El “Drama Fest” promueve propuestas nacionales e internacionales con relación al teatro contemporáneo mexicano, así como el desarrollo de trayectorias de dramaturgos y otros profesionales de las artes escénicas. Para mayor información ingresar al sitio www.culturachihuahua.com/dramafest o en la página www.facebook.com/culturachih