Unirán voces Naranjo y Trevi

Ciudad de México.- Una explosión musical será el resultado de la colaboración entre Gloria Trevi y Mónica Naranjo que están por lanzar.

Así lo prometió la cantante española, quien agregó que, gracias a la amistad que existe entre ambas, pudo concretarse este proyecto.

"Estábamos Gloria y yo haciendo un trabajo juntas y de repente me pidió que escuchara la primera estrofa de una canción y le dije: 'no me hace falta escuchar el resto, estoy dentro'.

"Adoro a Gloria, la amo sin control. Vamos a unirnos y dejar una canción e historia bellísima a la gente que nos sigue. Es una canción que define muy bien a Gloria Trevi, lo grande que es", afirmó Naranjo en entrevista.

La intérprete no quiso revelar el nombre del tema con la mexicana debido a que prefiere mantenerlo como sorpresa.

Paralelo a este trabajo, la intérprete de "Óyeme" se prepara para comenzar con las grabaciones de la segunda temporada del reality Mónica y el Sexo, esto luego del éxito de la primera entrega.

"Ha sido una de las cosas más bonitas que he hecho nunca. Ha sido un acto de amor, el poder acercar en los tiempos de hoy la sexualidad de la forma que tiene que ser acercada a la sociedad, para mí es muy importante", dijo.

Tras haber presentado ocho capítulos de este proyecto, la intérprete de "Sobreviviré" reconoció que el tópico sexual en el mundo aún sigue siendo considerado tabú, idea que desea erradicar.

"El sexo es salud, es algo inherente al ser humano, conozcámoslo realmente y empecemos a experimentar, sepamos comunicarnos entre los seres humanos.

"Hay que aprender a decirle a nuestra pareja qué nos gusta y qué no", recomendó.

En cuanto a lo personal, Naranjo desmintió mantener una relación con el escritor Laín García.

"Cada vez que te ven con un amigo estás saliendo con alguien... y al final en la vida, y después de 16 años de matrimonio como los que yo he vivido, el compromiso tiene que ser contigo mismo, no hay tiempo para más", atajó.

La europea se separó de Óscar Tarruella, con quien tiene un hijo, pero se siente en paz y tranquila consigo misma.

"Como mujer y ser humano cierro el año en el ámbito profesional muy bien, muy positivo, porque me he realizado muchísimo con todo lo que he hecho.

"Saber que estamos a final de año y ver que todo ha salido tal y como yo lo había planeado es lo máximo", dijo la cantante de 45 años, quien el miércoles convivió con fans en Polanco.

Naranjo celebrará 25 años de carrera con un concierto el 23 de enero en el Auditorio Nacional como parte de su Renaissance Tour.