'Utopia': un espejo de la realidad

Amazon Prime Video

Ciudad de México.- Cuando las personas advierten que la realidad es mucho más impactante que la ficción, es porque aún no se han topado con Utopia, la nueva serie de ciencia ficción de Amazon Prime Video que estrena mañana.

En ella, un grupo de geeks intentará salvar al mundo de su apocalipsis cuando descubran que los eventos y personajes detrás de una novela gráfica se tornan reales, y ellos son los únicos capaces de frenarlos.

La trama, que muestra a científicos que crean varios virus espantosos para acabar con la humanidad, sorpresivamente se asemeja a la realidad actual en el planeta.

"Terminamos de grabar en septiembre del año pasado, y unos meses después el Coronavirus comenzó en China, se expandió y para marzo ya era una pandemia. Nosotros acabábamos de terminar un show acerca de esto, que se editó durante la cuarentena y que estrenará mientras esto continúa, ¡ha sido una locura!

No sólo por la pandemia, sino por todas estas teorías de conspiración alrededor del virus y que también se tratan en la serie.

La gente está perdida, no sabe a quién acudir, qué creer, en quién confiar y creo que este programa capta todo este contexto de una forma muy directa, con mucho humor negro, críticas sociales y me emociona ver lo que las audiencias opinarán", expresó Rainn Wilson, quien interpreta al Dr. Michael Stearns.

En la producción, creada por Gilliam Flynn (Perdida), el histrión asumirá el rol de un virólogo olvidado, quien tras las circunstancias resurgirá como el único posible héroe de esta historia.

Este reto emociona profundamente al actor, famoso por su papel de Dwight Schrute en la sitcom The Office, quien compartió que desde niño ha sido fanático de los cómics y las novelas gráficas.

"Cuando Gilliam me envió el guión estaba un poco escéptico, pero conforme recibí los demás episodios, quedé realmente cautivado. Creo que el tono es extraordinario, emocionante y tiene mucho suspenso.

"Amo a mi personaje: un don nadie, un perdedor que de pronto es lanzado al reflector y se adentra a esta impresionante travesía. Por eso estaba encantado de participar", compartió el actor de 54 años.

La producción, en la que también participan John Cusack, Ashleigh LaThrop, Sasha Lane, Jessica Rothe y Cory Michael Smith, entre otros, está basada en la miniserie británica homónima escrita por Dennis Kelly.

Sin embargo, esta nueva propuesta encierra todo un nuevo concepto bajo la batuta de Flynn.

"No vi esa versión de Utopia, no me molesté en verla porque no quería influenciarme, pero sé que esta es toda una nueva trama que Gilliam ha creado, entonces realmente estoy emocionado de lo que verá la gente.

Creo que cuando haces una adaptación de un show tomas lo mejor de ello, dejas lo demás atrás e intentas reinventarlo de una manera divertida y fresca, y eso es lo que Gilliam ha hecho", destacó Wilson.