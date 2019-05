Va a contracorriente

Monterrey.- Está consciente que la música urbana está en su mejor momento, pero Ari Borovoy prefiere ir a contracorriente y él no cree que este género sea el nuevo pop como muchos dicen.

El integrante de OV7 y empresario artístico, aseguró que no tiene nada en contra de los sonidos urbanos, aunque en su compañía Bobo Producciones no tiene ningún artista con este estilo.

"No tengo nada en contra de la música urbana, me parece que todos los mánagers están sobre eso, a mí me gusta ir sobre lo que no está nadie", señaló Borovoy, quien vuelve a Monterrey el próximo viernes a cumplir con su sexto concierto en la Arena Monterrey con el concepto 90's Pop Tour.

Dijo que hay artistas poperos que le han entrado a la corriente urbana, pero no a todos les queda bien.

Con la fuerza que este estilo ha arrasado a nivel internacional con artistas como Maluma, Daddy Yankee, Ozuna, J Balvin, Natti Natasha, Karol G y Nicky Jam, hay quienes aseguran que lo urbano es el nuevo pop.

"Es un género que ha tenido mucha fuerza, pero no es el nuevo pop, me parece que un artista que nació ahí (urbano) y que sabe cantar otro tipo de género es el que está entendiendo dónde está y hacia dónde va la cosa.

"Hay artistas poperos que hoy en día dicen que el urbano es el nuevo pop, creo que lo dicen porque en ese momento les conviene, yo no pienso que el urbano sea el nuevo pop ni cerca".

Así como en los 90, cuando nació OV7 lo que sonaba en la radio y se bailaba en las discotecas era el pop, ahora, reconoció Ari, los chavos disfrutan el reggaetón.

"No está mal que bailen reggaetón, pero ha cambiado un poquito, ha habido un cambio generacional y es normal, la música es diferente y en las letras (de las canciones) es donde más lo notas, las letras de los 90 tenían un sentido mucho más rosa, más del corazón, ahora las letras, no todas, en su mayoría tienen otro sentido, no está mal, pero yo sentía que era necesario regresar ese tema noventero".

Los 90's Pop Tour, que arrancó el 24 de marzo del 2017 en tierras regias, en esta ocasión lo integran OV7, aunque sólo vienen cuatro integrantes, Lydia, Mariana, Óscar y Ari porque Érika Zaba está embarazada, además de Magneto, Mercurio, JNS, Kabah y un artista sorpresa.

Con su sexto show en Monterrey, todos en la Arena, 90's Pop Toursumará 105 mil espectadores, tan sólo en la Ciudad.

A la fecha, agregó Ari, han sumado 106 conciertos en total y tienen fechas programadas por lo menos hasta finales del 2019.