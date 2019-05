Va Ana contra zombis

Ciudad de México.- Interpretar a una mecánica de origen latino tan fuerte como para combatir zombis será el reto de Ana de la Reguera como protagonista de la próxima película del director Zack Snyder, Army of the Dead.

Lograr las escenas que le pedirá el cineasta, conocido por películas como 300, Hombre de Acero y Watchmen, le exigirá a la actriz mexicana un alto nivel de compromiso.

"Mi personaje se llama Cruz y tiene una relación cercana con Dave Bautista, que es el protagonista. Va a ser un reto interpretarla, tiene buena condición física, sabe de mecánica y de armas. Tendré que estar entrenando, hay escenas con efectos especiales y va a estar superdivertido de hacer", adelantó ayer, emocionada, en entrevista.

Army of the Dead relatará la historia de un grupo de mercenarios, entre ellos De la Reguera, que tras un brote de zombis en Las Vegas acudirá al lugar para rescatar a la hija del personaje principal (Bautista) y aprovecharán la situación para cometer un robo impensable.

"Él la recluta para hacer cargas, y de eso va la película, de cómo dentro de este grupo de gente cada uno tiene algo en especial que aportar al equipo", compartió De la Reguera.

Para la artista, su trayectoria, de 23 años y durante la cual ha participado en series como Las Aparicio y Narcos, le ha valido para sumarse al elenco junto a Bautista y Ella Purnell, pues el papel le fue ofrecido directamente.

"La verdad es que la fama es algo que para mí viene a segundo plano. Tengo muchísimos años de carrera y eso no me apantalla; más que nada, me quedo con que encontrarme con una película así habla de años de trabajo que están dando resultado.

"Ya empiezo a tener muy buenos trabajos, a tocar menos puertas y a que se me abran más otras, y eso es lo que me tiene muy emocionada", expresó la veracruzana, quien este año también participó en el filme El Rey de Todo el Mundo y que estrenará su serie, Ana, por Comedy Central y Amazon Prime.

Esta producción de zombis para Netflix, cuyo presupuesto oscilará entre 70 y 90 millones de dólares, comenzará el rodaje a principios de julio.