Va Shakira contra Piqué en su nueva canción con Bizarrap

CDMX.- Shakira se unió a Bizarrap para lanzar "Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53", tema que parece ser otra dedicatoria a Gerard Piqué.

El martes, Shakira, de 45 años, anunció su colaboración con Bizarrap, especulando que sería una "tirada" contra su ex pareja; fue hasta este miércoles cuando la cantante colombiana confirmó los rumores.

En la melodía, Shakira deja ver una parte de toda la bomba que tenía preparada para el ex futbolista y su reciente novia Clara Chía.

"Una loba como yo no está pa' novato. Una loba como yo no está pa' tipos como tú. A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú", suena en la "Sesión 53".

Asimismo, hace varias referencias a que es imposible una reconciliación con el ex futbolista y que ya no se siente culpable por las críticas que recibe tras su polémica separación.

"Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques, entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo sólo hago música, perdón que te salpique.

"Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan".

A una hora de su estreno, "Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53" cuenta con más de 3 millones de reproducciones en el canal oficial de Bizarrap.

En redes sociales varios internautas han mencionado que esta nueva canción muestra a una Shakira más empoderada, al hacer referencia al tema de 'Loba', pues aseguran que está 'liberando' a la mujer que estaba escondida tras su pareja.

¿Qué opina Gerard Piqué?

El ex jugador del Barcelona compartió el martes una serie de emojis en sus redes sociales, tras el anunció de la colaboración de la colombiana.

Con una carpa de circo, un payaso y un carrusel, fue como Piqué reaccionó luego de que su ex pareja ya había mostrado un adelanto de su nueva canción y se había hecho tendencia.