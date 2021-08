Vadhir Derbez se abre brecha en el cine y la música

Excelsior

Ciudad de México.- Vadhir Derbez se abre camino en el terreno cinematográfico de Estados Unidos. Tras protagonizar Exorcismo en el séptimo día, junto a Guy Pearce y Stephen Lang, ahora forma parte del filme White Elephant, junto al legendario ganador del Emmy y del Globo de Oro, Bruce Willis.

White Elephant, dirigida por Jesse V. Johnson y en la que también aparecen por Olga Kurylenko, Michael Rooker y John Malkovich, rodada en Georgia y Nueva York, aborda la historia de un exmarino que lucha contra su conciencia y su honor cuando se ve obligado a hacer cosas para la mafia.

"Llevo un poco más de tres años en Estados Unidos picando piedra, haciendo muchos castings, chingándole y me encanta poder ver los resultados como el Exorcismo en el séptimo día y White Elephant, que es del género de acción, que no había hecho.

"No peleé contra Bruce Willis, porque mi personaje era de su team, un matón sarcástico, súper divertido, muy loco. Tuve escenas de peleas, de armas, fue divertido y cool estar en un papel diferente. Estoy satisfecho de que les gustara mi trabajo, fue toda una experiencia haciendo peleas y armas, y con Michael Rooker sí tuve una escena de pelea”, afirmó en entrevista con Excélsior.

Vadhir Derbez destacó que él creció viendo las películas de Bruce Willis, por lo que está emocionado de compartir créditos con él.

¡Bruce Willis es una leyenda! Fue impresionante haber estado con él en un set, haciendo escenas, conocerlo, poder estar en un proyecto juntos y saber que estoy logrando uno de mis grandes sueños. Es una de esas cosas que llevo persiguiendo tanto tiempo.

"Ver que esto se esté dando y que podamos abrir brecha, poniendo el nombre de México en alto, haciendo proyectos fregones, está impresionante. Aprendí viendo la humildad de todos y la manera en la que trabajan después de tantos años de carrera. Los grandes son los más humildes y buena gente”, expresó.

TE CONFIESO, EN LA MÚSICA

Vadhir Derbez festejó la respuesta de los escuchas ante su reciente sencillo musical, Te confieso, junto a Ximena Sariñana, cuyo video lleva más de un millón 712 mil 875 reproducciones en su canal de YouTube.

"Es un proyecto personal, porque lo levanté yo con mi dinero, mi esfuerzo y el de mi equipo. Ha sido difícil, porque no hay una disquera detrás, sólo mucho trabajo de años, paciencia e ir haciendo que la gente se enamore de la música.

"Este año fue muy bueno para mi música. Hice el sencillo Buena suerte, con Mario Bautista y Yera. Luego Luna, con Ir Sais y la actriz Fabiola Guajardo en el video. Los números que estoy viendo ahorita con Te confieso, con Ximena Sariñana, han sido una locura. Me encanta el crecimiento del proyecto y quiero que más gente la escuche”, dijo.

Acerca del trabajo junto a Ximena Sariñana, el hijo de Eugenio Derbez destacó su admiración por el proyecto musical de la cantautora.

"Es una artista que tiene una propuesta diferente, a la que no le importa seguir una moda. Hace lo que siente y le apasiona. Esta canción la escribí cuando me estaba pasando algo similar y cuando se la mostré a Ximena, le encantó y se sumó al proyecto”, acotó Derbez, quien además agradeció la respuesta de la gente.

El cantante de pop y urbano reveló que tiene ya otros sencillos en puerta, con los que armará luego un álbum.

"Primero me iré sencillo por sencillo. Me urge tocar frente a la gente, volver al en vivo, y ahora que estuve en México empecé a montar las nuevas canciones para un show”, concluyó.

LA RESPUESTA EN EL MESERO

Vadhir Derbez protagonizó la película mexicana El mesero, junto a Bárbara López, Guillermo Villegas y Franco Escamilla, estrenada hace dos semanas. Según datos de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine), El mesero ocupa el quinto lugar en la taquilla en México. Hasta el momento ha acumulado 40.2 millones.

"Estamos muy contentos y había un poco de nervio, porque sabíamos que mucha gente tiene miedo de ir al cine. Viendo los números que hizo El mesero, nos da mucha esperanza de que la gente esté consumiendo cine mexicano.

"Me la pasé muy bien y es un proyecto muy redondo, con gente de internet, de stand up, está muy variado. Una de las razones por las que elegí hacer la película fue por el mensaje, en el lado del amor, de la carrera, de aceptación con uno mismo. Lo que más me gustó es que nadie debe decirte qué es lo que puedes o no hacer”, acotó, acerca del filme que llegará el 27 de agosto a la plataforma de Pantaya, en Estados Unidos.