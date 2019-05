Vampire Weekend está de regreso

Ciudad de México.- Dicen que los vampiros son seres sin alma y fríos, una descripción que dista mucho de cómo se siente la banda neoyorquina Vampire Weekend.

Tras una ausencia de más de 5 años, la agrupación conformada por Ezra Koenig (voz, guitarra, piano), Chris Tomson (batería) y Chris Baio (bajo) se siente más madura, está satisfecha por su regreso y muy emocionada por su cuarto álbum, el cual sale hoy, y la gira que lo promoverá.

"No puedes estar con estrés (de veinteañero), pero tienes que tratar de hacer lo mejor, tomar las decisiones que te corresponden, tratar de ser feliz y hacer todo lo que haces como algo especial. Si seguía trabajando al ritmo que traíamos después del tercer álbum (Modern Vampires of the City, 2013), sentía que iba a odiar esto.

"No me gustó la gira de ese disco, estuve enojado todo el tiempo durante la producción, y si hubiese regresado inmediatamente después al estudio no me hubiera sentido un artista, sino como una corporación que lanza nuevos productos cada dos años", compartió Koenig, en entrevista telefónica.

Atrás quedaron el estrés y la incertidumbre del futuro que sentían al ser unos veinteañeros. Afortunadamente, el tiempo que estuvieron ausentes sirvió para llevar una vida normal.

Eso se tradujo en Father of the Bride, el disco que desde este viernes está disponible en plataformas digitales y que cuenta con 18 temas, más emocionales y profundos, reconoció el vocalista.

"Cuando pienso en las composiciones que hacía al inicio de la banda, eran muy impresionistas, como si fuera un collage. Siempre he querido decir algo con las letras, pero como que antes solo dibujaban una imagen con la que vibrarías.

"Ahora tienes más tiempo para pensar en el gran concepto de amor, dolor, sufrimiento y amabilidad. Quizás cuando más joven hubiese sido más tímido para escribir de esas cosas tan directamente, y ahora siento que estoy más interesado en eso", agregó.

La pausa que tomó el grupo era necesaria. Su tercera producción ganó en 2014 el Grammy como Mejor Álbum de Música Alternativa, pero Koenig estaba hastiado.

"Puse tanto en los primeros tres álbumes, tanto física como emocionalmente, de verdad trabajé muy duro en esas producciones. De alguna manera puse tanta energía creativa que ya había dicho todo, que necesitaba detenerme por un minuto.

"No me identifico con esos artistas que lanzan música porque simplemente no tengo ideas todo el tiempo, porque si no, tu vida se convierte como en un Snapchat y te quedas sin ella", dijo.

Hoy, la sola idea de salir de gira lo tiene más emocionado que nunca. Por eso Vampire Weekend tiene previstas presentaciones desde mayo hasta noviembre de 2019, incluida su actuación, por cuarta ocasión, en el Festival de Glastonbury.

"Solía no pensar en los tours, pero ahora sí pensamos en hacer muchos conciertos porque sabemos que estuvimos ausentes por un tiempo y que si íbamos a regresar debíamos hacerlo de una forma apropiada.

"La primera vez que tocamos fue casi al inicio del grupo, y estuvo padre, pero creo que no entendía lo especial que es. Una vez que estuvimos apartados, pude verlo como una persona normal. Ahora puedo decir que (Glastonbury) es el mejor festival del mundo".