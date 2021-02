Van Charlize Theron y Kerry Washington a 'Escuela'

Ciudad de México.- Charlize Theron y Kerry Washington formarán parte del elenco de la cinta The School for Good and Evil, que será dirigida por Paul Feig para Netflix.

Basada en la novela homónima juvenil, de Soman Chainani, la historia se centra en dos mejores amigas, Sophie y Agatha, quienes son secuestradas en la Escuela del Bien y del Mal.

En la adaptación, Washington encarnará a la profesora Dovey y Theron a Lady Lesso, dos importantes figuras del misterioso instituto escolar.

"Muy emocionado de darles la bienvenida a Charlize Theron y Kerry Washington a The School for Good and Evil, preparanse para ser educados", escribió Feig en su cuenta de Twitter.

Feig ha dirigido filmes como Un Pequeño Favor y Damas en Guerra.

Previamente se anunció que las jóvenes actrices Sophia Anne Caruso y Sofia Wylie darán vida a Sophie y Agatha, respectivamente.

La cinta, que estrenará en Netflix en 2022, se filma en Belfast Harbour Studios, en Irlanda.