Velan cuerpo del productor Nicandro Díaz en CDMX

Ciudad de México.- El cuerpo de Nicandro Díaz, productor de Televisa que falleció el lunes pasado, ya se encuentra en una de las capillas más grandes de una funeraria en la Colonia del Valle, y sus dolientes se ha mostrado escépticos a hablar con los medios.

Ni su esposa Cynthia, ni sus hijos, Nicandro Jr., Victoria o Sebastián, quieren conversar sobre lo sucedido.

A partir de las 11:00 horas de hoy, se abrió una de las capillas exclusivamente para familiares y allegados del productor de "Golpe de Suerte" y "Destilando Amor". Los arreglos florales comenzaron a arribar gradualmente, adornando el espacio.

En los monitores de las pantallas de acceso a las capillas, se confirmó el horario de exequias para Díaz: hoy a las 19:00 horas habrá una misa privada y mañana a las 11:30 horas saldrá el cuerpo hacia la capilla de cremación. Habrá otra misa privada a las 16:00 horas, a donde fueron invitadas celebridades y personas conocidas.

"Es un gran pesar lo que vivimos, es algo que no pudimos pensar en la vida real. Se nos fue muy joven, se nos fue un gran mentor. Para mí fue un gran maestro y es quien me trajo de regreso a Televisa. Siempre estaré agradecido con él, me enseñó mucho, me dolió mucho todo lo que sucedió", dijo Eduardo Yáñez al arribar a la funeraria.

Sobre la familia, nadie ha querido decir nada sobre las especulaciones de su accidente, lo que realmente ocurrió, ni sobre la situación sentimental del productor con su esposa.

Mariana Robles, la actriz de doblaje que confirmó que tenía una relación con él y estaba presente durante el accidente en moto terrestre que tuvo el domingo, en Cozumel, regresó a Ciudad de México desde ayer.

Alterno a la presencia del cuerpo del productor de telenovelas en la funeraria, se está llevando a cabo un homenaje en Plaza de las Estrellas, en Televisa San Ángel, en donde se le oficia una misa en su honor y con algunas celebridades presentes, como Chantal Andere, Sebastián Rulli, Carlos Said y Omar Fierro, entre otros.

Nicandro Díaz falleció el lunes pasado a consecuencia del accidente que tuvo en la moto, y lo llevó a estado de gravedad al Hospital San Miguel de Cozumel, en donde vacacionaba con Mariana Robles.

Hasta la madrugada del lunes, Nicandro Díaz estuvo en estado grave y fue solicitada sangre para donar, pero falleció alrededor de las 10:30 horas. Tenía 60 años y más de 30 de laborar en Televisa.