Ven a Chloë Grace como Gatúbela

El nombre de la actriz de 22 años de edad, Chloë Grace Moretz, suena fuerte para ser la próxima Gatúbela en The Batman.

De acuerdo con el sitio We Got This Covered, que da mucho peso a la información de series y películas de superhéroes, la estadounidense es la principal opción.

Los rumores sugieren que el Batman de Robert Pattinson se enfrentaría al menos a seis villanos: Gatúbela, el Acertijo, el Pingüino, Dos Caras, el Espantapájaros y Luciérnaga.

El papel de Gatúbela ha contado con varias intérpretes, desde Michelle Pfeiffer hasta Anne Hathaway.

Chloë ha participado en cintas de superhéroes, cuando dio vida a Hit-Girl en las películas de Kick-Ass.

Hasta el momento, todo se mantiene en rumores, pues ni Warner Bros. ni Matt Reeves han dicho algo oficial.