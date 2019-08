Vence Carrasco sus miedos

Ciudad de México.- El miedo ha sido el fiel compañero de Manuel Carrasco.

Pero el andaluz no es medroso, al contrario, precisamente enfrentar sus inseguridades lo llevó a audicionar para Operación Triunfo, reality show en el que en 2002 comenzó su carrera en la música.

"Entré a esta profesión siendo una persona muy tímida, por eso me costaba mucho trabajo poder sacar de dentro hacia afuera, y con naturalidad, todo lo que yo sentía y era.

"Quizá por la experiencia y porque era muy joven, pero todo eso ha ido encajando, he ido visualizando todo mucho mejor y cada vez me he sentido mucho más cómodo. Eso ha coincidido también con que a partir de los años haya tenido mucho más éxito", compartió en entrevista telefónica.

Su audacia, admite, seguramente fue producto de su juventud. Tenía apenas 21 años cuando quedó en el segundo lugar del programa musical, y a los pocos meses lanzó Quiéreme, su primer álbum como solista.

Ahora, a sus 38 años, promueve La Cruz del Mapa, su octavo disco de estudio que sucede a Bailar el Viento, el más vendido en España en 2016.

"Quizá esa valentía es la que me ha hecho que dé otros siguientes pasos, y que me han hecho tener la carrera tan bonita que tengo ahora. Mi historia es un poco curiosa, porque mi mayor éxito lo estoy teniendo después de más de 10 años, ha sido una de poquito a poco, de canciones y composiciones.

"He tenido infinitamente mucho más éxito de cuando estuve en el programa, suele ser al contrario. (Los participantes) como que tienen un grado de popularidad muy grande y luego se difumina, y en mi caso fue al revés", añadió.

Hacer frente a sus temores no ha sido sencillo, de hecho, hace poco reveló en una entrevista que tomó terapia durante cuatro años.

Pero, para el intérprete de "¿Qué nos Está Pasando?" superarse a sí mismo ha sido una constante en su vida y es lo que ha buscado en cada una de sus producciones.

"Sí que había algo de presión (por el éxito del anterior) y que de alguna manera con este disco he liberado muchos fantasmas porque está muy bien parido, muy bien trabajado y quizá por eso necesitó un poquito de más de tiempo, pero dado los resultados, mejor dedicarle un poquito más de tiempo".

Con La Cruz del Mapa sobrepasó sus expectativas, pues el álbum grabado en los legendarios estudios Abbey Road, en Londres ha vendido más de 120 mil copias en España.

"Las canciones han sido mi carta de presentación durante todos estos años. Hay una parte inexplicable, sobre todo con América y con México en concreto, de una intermitencia.

"Hay ciertas cosas inexplicables y otras tantas que quizá hayan hecho eso, pero las cosas tienen que llegar cuando tienen que llegar, tampoco voy a estar buscándole tres pies al gato ahora".

El miedo aún lo acompaña, pero Manuel tiene una razón más para encararlo, su hija Chloe, de 2 años, producto de su relación con la periodista Almudena Navalón.

"Es la experiencia más maravillosa que he tenido y que, evidentemente, me cambió la vida.

Antes uno iba para atrás y para adelante, de una manera mucho más loca y sin pensar mucho, pero ahora las cosas son diferentes.

"Estoy feliz de la vida de estar disfrutando de esta experiencia única. Y sí, es cantarina", concluyó.