Vence Hugh Grant un año ruin

Ciudad de México.- El 2020 fue particularmente atípico, impredecible y extremadamente complicado, incluido para Hugh Grant.

El británico comenzaba el año promoviendo The Undoing, la miniserie de HBO, traducida como La Ruina, creada por David E. Kelly que vio aplazado su estreno debido a la pandemia del coronavirus. Programada para mayo, la producción finalmente llegó en octubre.

Los meses de confinamiento, la crisis sanitaria y la incertidumbre de cómo se desarrollaría la industria del entretenimiento fueron cuestiones que preocuparon al actor, quien cumplió 60 años en septiembre.

"Todos aprendimos de Ellen DeGeneres (a fingir), así que la respuesta es: ¡me ha ido de maravilla (con la Covid)! He sido muy afortunado, no tengo de qué quejarme", decía sarcásticamente Grant en entrevista por videollamada en octubre.

Semanas después, el protagonista de Un Lugar Llamado Nothing Hill revelaba que a principios de año él y su esposa, Anna Elisabet Eberstein, contrajeron el virus y que si bien nunca se hizo una prueba, tuvo los síntomas y confirmó que generó anticuerpos.

El londinense puede jactarse de cerrar el año dándole a la cadena de televisión su mejor rating en más de un año. El episodio final de The Undoing logró una audiencia acumulada de 3 millones de personas entre la televisión y servicios de streaming.

En el drama, que coprotagoniza con Nicole Kidman, Grant da vida a Jonathan Fraser, un reconocido oncólogo de Nueva York que se vuelve sospechoso del asesinato de una mujer y pone en jaque su reputación, matrimonio y familia.

Una buena carta de presentación para el actor, quien se negaba a hacer televisión por considerarse una estrella de cine, pues la miniserie quedó entre lo mejor del año de la pantalla chica según diversos expertos.

"Para ser honesto, el proceso de hacer cualquier personaje es el mismo, quizá lo que pasa es que he mejorado o algunos papeles me van mejor ahora que antes, pero el proceso es igual.

"Ves al personaje y yo suelo escribirle una biografía, que se ha vuelto cada vez más detallada, no sólo durante el tiempo en que sucede en la película o serie de televisión, sino de su vida previa, incluso la de sus padres. Es lo mismo, sólo que en los últimos cinco o diez años me ha salido mejor que antes".

El verdadero Hugh

El papel que tuvo en The Undoing, y en general sus últimos trabajos, dista mucho de aquel incómodo, pero bonachón protagonista que catapultó a Grant como uno

de los más populares galanes de las comedias románticas en los 90 y la década del 2000.

Ahora, dice, le ha tocado interpretar personajes más cercanos a sí mismo, ya no pretende ser amable ni romántico, como el que hizo en la serie A Very English Scandal, donde dio vida a un político británico cuya carrera se quebró tras ser acusado de intento de asesinato a su presunto amante, o el de la película Los Caballeros, de Guy Ritchie, que considera uno de los más viles que ha hecho en sus casi cuatro décadas de trayectoria.

De Jonathan Fraser le atrajo la aventura. Fue un proyecto que aceptó sin conocer el final, sólo tenía una vaga idea del arco dramático del personaje y, casi con los ojos cerrados, confió en el trabajo de Kelly y en la directora Susanne Bier.

Y por supuesto, la duda, ¿ese intachable médico, que da todo por sus pacientes, amoroso con su familia, puede ser realmente un asesino?

"La gente habla sobre la personalidad de alguien, pero siempre he creído que todos tenemos por lo menos siete personalidades distintas, a veces más. Es ridículo pensar que sólo puedes ser una cosa, creo que podemos ser muy diferentes y no necesariamente es que estés siendo falso cuando eres uno o el otro, simplemente eres todas esas caras que son dispares.

"Muchas personalidades en una sola persona. Y las circunstancias, los ambientes, pueden hacer surgir una de esas personalidades que puede no sea tan común. Esa fue mi actitud hacia Jonathan".

Durante la producción de la miniserie, disponible en HBO GO, le sorprendió la capacidad histriónica que ha desarrollado para hacer escenas llenas de dramatismo, unas que quizá en sus años mozos no había intentando.

"Creo que eso tiene que ver con que ahora tengo hijos. Tuve 700 hijos en los últimos 10 años y creo que eso me ha vuelto más sensible, me ha dado acceso a emociones que quizá antes había reprimido", admite.

El ex de Elizabeth Hurley tiene cinco hijos, tres con su actual esposa y dos más con su ex pareja, Tinglan Hong.

A su edad y con los años que lleva en el medio, el actor hoy pondera mucho más su vida personal que el éxito y la fama, y con base en eso elige los proyectos en los que decide participar.

"Idealmente tengo que cumplir el requisito de si soy capaz de hacerlo, de si puedo ser entretenido en ese papel.

"Y luego hay también otras cosas ridículas, como si hará que esté alejado de mi familia por cierto número de meses, será posible o los extrañaré mucho o ellos a mí. Cuestiones prácticas como esa".

Aunque por ahora es paciente y se lleva las cosas con calma, el 2020 le demostró que todo es un constante cambio, que los planes se modifican debido a las circunstancias y que en un dos por tres el mundo del entretenimiento tuvo que parar dejándolo, como actor, sin muchas posibilidades.

Hoy no se precipita, se le nota tranquilo, de buen humor, sarcástico hasta la médula.