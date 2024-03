Vende ex de George Harrison cartas del Beatle

Agencia Reforma

Ciudad de México.- La modelo y fotógrafa Pattie Boyd ha puesto a la venta letras manuscritas y cartas personales que revelan su relación con el fallecido Beatle George Harrison y el guitarrista y cantante Eric Clapton.

Boyd, que cumple 80 años el domingo, estuvo casada con ambos músicos e inspiró canciones como "Something" de Harrison y "Wonderful Tonight" y "Layla" de Clapton.

Más de 100 lotes, entre joyas, ropa, fotografías, letras manuscritas y dibujos de Harrison están a la venta en "The Pattie Boyd Collection", que se subasta en línea en Christie's hasta el 22 de marzo.

"Si tuviera un gran cofre del tesoro que me explicara a mí y a mi vida, todos estos objetos estarían en él (...) todos ellos son ejemplos de la maravillosa vida que he tenido", dijo Boyd.

Entre los lotes de la venta figuran la obra de arte original elegida por Clapton para la portada del álbum de Derek and The Dominos de 1970 "Layla and Other Assorted Love Songs", con un precio de venta estimado de 50 mil dólares y la letra original manuscrita de la canción de Harrison de 1982 "Mystical One" en 50 mil dólares.

Boyd conoció a Harrison durante el rodaje de la película de los Beatles A Hard Day's Night en 1964 y se casaron en 1966.

En la subasta se incluyen fotos de la pareja y postales manuscritas del Beatle.

Clapton se quedaba en su casa de campo y se enamoró de Boyd, enviándole una carta -incluida en la venta- en 1970 en la que escribía

"... lo que quiero preguntarte es si todavía quieres a tu marido (...) todas estas preguntas son muy impertinentes, lo sé, pero si todavía tu corazón siente algo por mí (...) ¡debes hacérmelo saber!", se lee.

Finalmente, Boyd se separó de Harrison y estuvo casada con Clapton de 1979 a 1989. También se subastarán fotos del guitarrista junto a Harrison y otros famosos.

"Cuando vi las cartas de Eric en particular, se me partió el corazón porque me di cuenta de que (...) Yo era joven, cuando él

las escribió, era mucho para asimilar, (él era) tan emocional y lleno de profunda, profunda pasión que como (...) niña, mujer no

podía absorberlo todo", dijo Boyd.