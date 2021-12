Vende ZZ Top todo su catálogo musical por 50 mdd

Archivo / Agencia Reforma / ZZ Top

Ciudad de México— El grupo musical ZZ Top se encuentra terminando las negociaciones de la venta de su catálogo musical a la firma de inversión KKR y a la compañía discográfica BMG, por 50 millones de dólares.

El legendario trío de Texas, conocido por éxitos como "Legs", "Cheap Sunglasses" y "Gimme All Your Lovin'", vendió todos sus intereses musicales, que incluyen su catálogo editorial, así como los ingresos por regalías de música grabada y de interpretación, informó The Wall Street Journal este martes.

Esta venta es la última de una serie de acuerdos de alto perfil realizados por legendarias estrellas de la música. A principios de este mes, por ejemplo, Bruce Springsteen vendió todo su catálogo editorial a Sony Music por 500 millones de dólares.

El año pasado, Bob Dylan vendió su enorme catálogo de 600 canciones a Universal Music Publishing Group por una cifra valuada entre 300 y 400 millones de dólares.

Casi al mismo tiempo, la cantautora de Fleetwood Mac, Stevie Nicks, vendió el 80 por ciento de sus derechos sobre su catálogo de composiciones, que incluye éxitos como "Landslide" y "Edge of Seventeen", al editor de música Primary Wave, por un total de 100 millones.

Asimismo, según varios informes, Universal Music Group ha estado en conversaciones con Sting para comprar su música por 250 millones de dólares, mientras que Warner Music Group está dispuesta a pagar 535 millones de dólares para comprar el catálogo de David Bowie, aunque nada está confirmado aún.

El acuerdo de ZZ Top incluye 15 álbumes lanzados en un lapso de 50 años, incluyendo las placas Tres Hombres, Degüello, El Loco, Eliminator, Afterburner, Recycler y Antenna.