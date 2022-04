Venerable discípula

Elevada a la categoría de santa hace apenas cuatro años, la figura de María Magdalena ha tenido relevancia desde hace siglos por ser una distinguida discípula de Jesús de Nazaret, según menciona el Nuevo Testamento canónico, así como evangelios apócrifos.

Nacida en Tiberíades -ciudad situada a la orilla del mar de Galilea-, la seguidora del mesías ha sido observada bajo distintas lupas, pues a lo largo de la historia se le ha señalado de pecadora, pero las revisiones más actuales la muestran como líder intelectual del cristianismo.

La mujer a la que se le estigmatizó por su comportamiento sexual cuando el papa Gregorio Magno la señaló de prostituta arrepentida, hoy es considerada santa por la Iglesia católica, por la ortodoxa y la Comunión anglicana.

María Magdalena se convirtió en santa en 2016, cuando la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos publicó un decreto por expreso deseo del papa Francisco.

La transición de ese retrato conversador a la visión feminista que se hace de María Magdalena está documentada tanto en series como en películas que destacan la cercanía que tuvo con Jesús, sobre todo durante el Calvario, pues estuvo presente en la crucifixión, sepultura y resurrección del predicador.

María Magdalena (serie)

Serie que consta de una temporada con 60 episodios en los que se narra la vida de María Magdalena, la enigmática figura bíblica que se convierte en una de las más devotas seguidoras de Jesús en una sociedad opresiva.

La producción que fue emitida por Tv Azteca, disponible en Netflix desde 2019, cuenta con un reparto conformado por los colombianos María Fernanda Yepes y Manolo Cardona en los personajes principales.

María Magdalena (película)

María Magdalena es una película de drama bíblico de 2018 dirigida por Garth Davis. Es protagonizada por Rooney Mara, Joaquin Phoenix, Chiwetel Ejiofor y Tahar Rahim.

La cinta biográfica cuenta la historia de María, una joven mujer en busca de una nueva forma de vida que desafía a su familia tradicional al unirse a un nuevo movimiento social dirigido por Jesús de Nazaret.

La última tentación de Cristo

Basado en la novela homónima de Nikos Kazantzakis, el célebre director Martin Scorsese presenta lo que hubiera pasado si Jesús (interpretado magistralmente por Willem Dafoe) optara por llevar una vida común y corriente, en lugar de asumir su sacrificio.

Entonces desciende de la cruz y se casa con María Magdalena, a la que da vida Barbara Hershey.

En el empeño de humanizar de forma radical a todos los personajes, María de Magdala aparece aquí fiel a esa tradición que la señala de forma explícita como prostituta.

El libro de la vida

Hal Hartley sitúa a Jesucristo en el último día del siglo XX, al filo del milenio, en esta cinta que equilibra la comedia y el relato apocalíptico.

En 24 horas trascendentales para la humanidad, Jesús y su ayudante Magdalena –representada por la rockera P. J. Harvey- deberán combatir al demonio, desafiar la ira de Dios y decidir qué almas deben salvarse.

Jesucristo Superestrella

Adaptación cinematográfica de la exitosa obra musical de Broadway que relata la historia de Jesús de Nazaret por medio de rock.

La cinta fue dirigida por Norman Jewison, y en ella Yvonne Elliman hace de María Magdalena, discípula abiertamente enamorada de Jesús, al que le dedica una de las canciones más populares de la obra: ‘I Don’t Know How to Love Him’.

(Brisa Frías)