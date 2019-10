¿Verónica Castro cree que La casa de las flores 2 es aburrida?

La segunda temporada de La casa de las flores se estrenó el pasado viernes, sin embargo, la producción ha decepcionado a algunos de sus fanáticos, quienes han lanzado comentarios negativos en redes sociales, pero lo que ha llamado la atención es la reacción de Verónica Castro, pues si bien no ha hecho declaraciones respecto a la serie, todo parece indicar que la actriz apoya los ataques tras regalar un like a uno de ellos.

A través de Twitter, el periodista español Juan Luis Tena compartió su opinión sobre el nuevo contenido de Netflix.

“Anoche me quedé dormido viendo #LaCasaDeLasFlores2. Insisto, me quedé dormido viendo #LaCasaDeLasFlores2. Qué soporrrrrrrrrrrrrr”, expresó en la red social.

En respuesta, Verónica Castro, quien formó parte de la primera temporada donde interpretó a la matriarca de la familia “Virginia de la Mora”, reaccionó con un “like” al tuit, y posteriormente siguió al usuario.

Tras el éxito de la primera temporada, el público quedó sorprendido cuando la actriz anunció que no participaría en la segunda entrega, desatando rumores de un posible conflicto entre la famosa y el creador de la historia Manolo Caro.

"No quería, pero así se dio. Estaba pactado solo la primera parte… Y después me llaman para hacer algunos capítulos nada más y aparecer con la pura voz, entonces dije que así no. ¡O es todo o es nada! Así soy yo…", dijo la mamá de Cristian Castro en entrevista con el programa Ventaneando.





Fuente: www.elsiglodetorreon.com.mx