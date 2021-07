VIBRAN CON ALEKS

ALBERTO TORRES ALBERTO TORRES ALBERTO TORRES ALBERTO TORRES ALBERTO TORRES ALBERTO TORRES ALBERTO TORRES ALBERTO TORRES ALBERTO TORRES ALBERTO TORRES

Aleks Syntek y Carolina Ross, después de un año y medio de no ofrecer conciertos presenciales debido a pandemia, el pasado viernes los cantantes, llegaron a esta ciudad a deleitar a su público en el Estadio de Beisbol Almanza, evento organizado por Grupo Aras Bussines Group en coordinación con las autoridades sanitarias y protección civil llevaron a cabo este magno evento con el objetivo de reactivar la economía.

La encargada de abrir el evento fue la cantante sinaloense Carolina Ross, quien conquisto a los cientos de chihuahuenses que se dieron cita para disfrutar de este show totalmente en vivo, la talentosa joven entonó varios covers que la han dado a conocer mediante las redes sociales, imprimiendo en cada uno su estilo muy particular.

La joven entonó las canciones que le han dado el éxito, acompañada de cuatro músicos, la intérprete canto temas como 'Cuando fuimos nada', 'Me hubieras dicho', 'Peligro de extinción'. Y para dar muestra de su talento y versatilidad la cantante interpretó varias canciones acompañada del Mariachi Juvenil 2000 dejando un buen sabor de boca a los asistentes.

Durante la velada Carolina se mostró agradecida con su público y complació a sus fans con otras melodías más, entre ellas 'Apuré mi café', sencillo que en versión Mariachi, fue lanzado exclusivamente en Spotify en colaboración con la campaña y en honor a su cultura mexicana, a partir del 1 de agosto estará disponible en todas las plataformas digitales.

Y para cerrar con broche de oro este concierto llegó al escenario Aleks Syntek, quien hizo que los asistentes bailaran y corearan sus canciones como "Loca", "Te soñé" y otras piezas de su repertorio.

Vestido con saco negro con detalles dorados, un moño color dorado, camisa negra y pantalón negro, el artista oriundo de Mérida, durante su participación hizo vibrar las emociones de los asistentes con temas como 'Duele el amor', 'Intocable', 'Viviendo de noche', 'Historias de danzón y de arrabal', 'Hasta el fin del mundo' y de su más reciente disco Anatomía del amor, 'Eclipse de luna', además en homenaje a José José interpretó el tema 'Preso', siendo ovacionado por los asistentes, sin faltar uno de sus grandes éxitos en la carrera del cantautor y productor Aleks Syntek, 'Sexo, pudor y lágrimas'.

Durante el evento denominado 'Experiencia Aras', los asistentes no solo disfrutaron de un concierto exclusivo, sino también hubo globos aerostáticos, avionetas y un espectáculo de drones el cual dejó boquiabiertos a quienes tuvieron la oportunidad de presenciarlo.

PARA RECUADROS

Previo a su presentación

La cantante sinaloense Carolina Ross

Compartió que está afinando los detalles del que será su segundo material discográfico de la mano de los cantautores Joss Favela y Edén Muñoz. La artista de 25 años de edad compartió en conferencia de prensa qué ha sido lo más complicado dentro de su carrera y como se siente de todos sus logros, además de ser una artista independiente.

"A lo largo de mi vida he tenido diferentes obstáculos, gracias a Dios tengo una mamá que siempre ha apoyado mi sueño y creyó en mí, nos hemos enfrentado a todo tipo de cosas, considero importante compartirle al público que soy una artista independiente todo lo que he logrado ha sido con mucho esfuerzo y mi avance como artista ha sido por el apoyo de todo mi público mediante las redes sociales y justamente sin tantos contactos, sin magnos inversionistas y sin una gran disquera, he logrado muchas cosas muy bonitas y quiero que la gente sepa eso, que cualquier persona si se lo propone y trabaja duro puede llegar hasta donde su corazón desee", expresó emocionada.

Y hace unos días cumplió uno de sus muchos sueños pues la a artista influyente se convirtió en la primera mujer del regional mexicano en obtener la portada del programa EQUAL (México), la tarde del 22 de junio un día antes de su presentación en esta ciudad, después de finalizar su agenda de trabajo en Nueva York fue sorprendida con su imagen en el legendario espacio de pantallas en Time Square, por lo cual dijo estar muy contenta.

"Espero Dios me permita seguir dejando huellas bonitas y llegar más lejos, mi música gracias a las redes sociales ha llegado a otros países y que ojalá pronto pueda visitar y ¿Por qué no?, llegar hasta Europa", puntualizó.

Dentro de sus próximos proyectos compartió que está cocinando lo que será su segundo material discográfico de la mano de los cantautores Joss Favela y Edén Muñoz.

El cantautor y productor Aleks Syntek

Contó que la canción, 'El niño del silencio' una canción podría ser parte de una película en Netflix.

El artista de 51 años de edad, en conferencia de prensa, visiblemente emocionado compartió que desde que inicio la cuarentena no había tenido un show presencial, además contó que la semana pasada de su más reciente material discográfico denominado 'Anatomía del amor' hizo el lanzamiento de su CD y vinilo para los coleccionistas el cual está a la venta en línea.

Syntek refirió que se mantiene activo en redes sociales. "Nos hemos tenido que adaptar, a mí me toco iniciar mi discografía cuando no existía ni siquiera internet, soy veterano (dijo entre risas), ha sido todo un proceso actualmente he estado mucho más tranquilo, antes me exponía a responder a todo mundo y me metí en dificultades por eso, sigo teniendo la interactividad constante con el público, pero he seguido con una parte muy propositiva con toda la comunicación sobre mi música, no he parado y he continuado muy activo dando shows virtuales y conferencias donde platico la historia de mi vida con el piano y hay que reinventarse y adaptarse", expresó.

Refirió que cuatro temas de su más reciente producción discográfica están basados en la supervivencia del ser humano y la trascendencia del caminar por la vida. "Los sueños del mundo es uno de los temas, además 'El niño del silencio' una canción que dedique a los niños autistas, con síndrome de down, asperger, de su relación con sus papás que es complicada, actualmente se está haciendo un documental de estas enfermedades y se hará una película probablemente en Netflix y quieren que mi tema esté ahí, andamos en pláticas para ver si esto se logra y tampoco no se ha descartado la segunda parte de 'Sexo, pudor y lágrimas', estamos en pláticas con los productores, por ahí se había dicho que estaba fuera del proyecto y eso no es cierto y lo más probable es que si se logre hacer la segunda parte", indicó.