Ciudad de México.- Recientemente se dio a conocer gracias a una entrevista que Vicente Fernández rechazó un trasplante de hígado compatible ¿la razón? temía que fuera de un gay.

Alejandro Fernández y su extraño comportamiento en concierto





"Hice una gira mundial y estando en Houston me encuentran una bolita en medio de las dos vías biliares y era cáncer. Cuando me dijeron que era cáncer, interrumpí la gira”, relató el Charro de Huentitlán al programa De primera mano.





El cantante explicó que por su enfermedad era sumamente necesario realizar la operación y que, para su fortuna, el equipo médico consiguió un donador rápidamente.





"Me querían poner un hígado de otro cabrón y les dije: ‘Yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro güey. No sé si era homosexual o drogadicto”, dijo.





Fernández aseguró que decidió no someterse a la cirugía y abandonó el hospital, a pesar de que ya tenían el hígado listo para el trasplante.





"No me querían dejar salir, me dijeron: ‘Es que ya encontramos su hígado compatible, ya viene el oncólogo’. Me vestí y me iba a salir cuando me dicen: ‘Por favor Don Vicente, váyase en la silla de ruedas, porque si le pasa algo nos cierran el hospital’. Me subí a la silla y llegando la camioneta me fui”, dijo.





Para finalizar dijo que en Chile le realizaron la operación con la ayuda de un robot.