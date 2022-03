Video: A Dua Lipa se le cae el micrófono ¿hace 'playback'?

Ciudad de México.- La superestrella mundial del pop Dua Lipa se encuentra realizando su gira Future Nostalgia 2022, con la cual ha logrado llegar a varias ciudades, de las cuales los videos de los fanáticos han dejado convencido a más de uno de pagar una boleta y corear canciones como Be the One o One Kiss.

La británica protagoniza hoy los titulares de los medios, debido al video de un fanático en el que se mostró un error que tuvo la cantante en pleno concierto.

Allí, vestida con un enterizo verde fluorescente y mostrando sus mejores pasos, la cantante se encontraba interpretando New Rules cuando al terminar uno de los pasos de su coreografía soltó el micrófono, el cual cayó entre el público.

De inmediato, ella se agachó para intentar ver dónde había caído y continuar con el show, sin embargo, al no poder verlo ni mucho menos alcanzarlo, la artista se mostró sorprendida, pero con ánimo de no dejar caer su presentación por lo que continuó bailando la estrofa que seguía.

Aunque ella motivó y le pidió al publico que la coreara y que siguieran cantando su canción, a varios usuarios de la red los dejó pensando que, aunque ella no tenía micrófono, de fondo la canción continuaba escuchándose, no solo la melodía, sino su voz.

“Una más que hace playback, es tenaz pagar para dizque verlos en vivo“; “Residente dijo cantan sin micrófono“; “Qué pesar pagar para que vayan a ponerle a uno el cd o la canción en un lugar más grande“; “Estos artistas ya están quemados, no respetan al fanático puro playback“; “A Dua le salió muy bien su lip sync“, fueron algunos de los comentarios en contra.

No obstante, hubo otros seguidores que aseguraron que lo que se escuchaba de fondo era una voz de coristas: “No es playback es una voz de apoyo que todos tienen”; “Yo fui a verla y me parece que tiene buenos coros pero no creo que playback”; “No sé si sea playback, suena más a una corista haciéndole la segunda voz”.

Sin importar el caso, muchos de sus fanáticos están emocionados con su gira y con poder ver a la británica en vivo y en directo.