Video: Alanis Morissette y Jimmy Fallon se disfrazan de músicos callejeros

Alanis Morissette y Jimmy Fallon sorprendieron en la estación de metro 50th Street de Nueva York, justo de bajo del Rockefeller Center, donde actuaron un rato disfrazados de músicos callejeros.

Primero ocultando sus identidades, con Alanis luciendo una peluca de rubia platino, gafas de sol y un sombrero, junto a un Fallon barbudo, con gorro y también gafas de sol.

La actuación, parte del programa The Tonight Show starring Jimmy Fallon, comenzó con una interpretación del villancico 'El tamborilero' ('The little drummer boy') como si fueran unos desconocidos.

La locura se desató cuando el presentador desveló su verdadera identidad al grito de "¡Mi nombre es, oh, Jimmy Fallon. Y esta esa Alanis Morissette!".