Video: Alfredo Adame y abogado de Carlos Trejo se golpean en conferencia

CDMX.- Alfredo Adame reveló, en conferencia de prensa, que la pelea entre él y Carlos Trejo no se había llevado a cabo debido a las peticiones "descabelladas" del "Cazafantasmas". No obstante, el abogado de Trejo llegó a la reunión y desmintió lo dicho por el famoso actor de Televisa.

"Pidió 3 millones de pesos cosa que no se le van a dar porque no los vale. Luego quería un anticipo de un millón de pesos cosa que no se le va a dar por falta de confianza porque ya había intentado robar (...) pedía subirse con sus botas, con navajas, con su cinturón de cuero y su chaleco apestoso. Pedía puras tonterías todo para que no se hiciera", dijo Adame sobre "la pelea del siglo".