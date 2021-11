Video: Aparece en redes corrido de la muerte de Octavio Ocaña

En redes sociales se difunde un video que habla de la muerte del actor Octavio Ocaña 'Benito' quien falleció de un disparo en la cabeza producido por arma de fuego.

El caso ha indignado a sus seguidores y miles de personas que comentan sobre este caso.

Precisamente por lo extraño de esta muerte, por como sucedieron los hechos, se pidió la intervención del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

El padre de 'Benito', Oscar Pérez, informó que sólo ha tenido una breve comunicación con integrantes de la Secretaría de Gobernación, pero que está en espera que se vuelvan a comunicar con él.

“Habló (en la mañanera), pero no me ha hablado a mí; él habló en su conferencia normal, pero no me han hablado todavía; la Secretaría de Gobernación ya se acercó conmigo, pero no me han vuelto hablar, fue una plática, pero solo fue de 10 segundos y vámonos. Estoy esperando su llamada”, aseveró.