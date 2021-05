Video: Así fue el regreso del circo Atayde luego de más de un año sin shows

Tomada de video

Luego de más de un año de no dar shows circenses en la capital, el Circo Atayde Hermanos, se presentó con mucha energía para los pocos más de 300 asistentes que se dieron cita en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, esto en el marco del Día del Niño, informó Milenio.

En entrevista para Milenio, Celeste Atayde, directora de operaciones Atayde Hermanos, detalló que el regresar a los escenarios fue un regalo para la familia, pues dijo que las personas que se dedican a las artes escénicas se vieron afectados económica y emocionalmente durante esta pandemia de covid-19.

“Fue año muy duro para todo el ambiente artístico, el no poder presentarnos fue un gran reto para nosotros, y hoy estamos muy contentos de regresar y presentarnos en este inmueble tan maravilloso. Ahora que estamos aquí viendo al público y pisar el escenario te pone la piel chinita y empiezas a cobrar vida, la verdad”, externó.

Dijo que para que la familia Atayde pudiera presentarse en el escenario, decidieron realizarse horas antes una prueba rápida de covid-19, esto para evitar contagios entre ellos, y así no retrasar el evento “más esperado por ellos”.

“Yo creo que aquí estamos cumpliendo todas las normatividades de salud, si la gente quiere venir, va a tener todo controlado para que se sientan seguros; de hecho nosotros aplicamos hace unas horas atrás nuestras pruebas de covid-19, todos estamos sanos, para que todos estemos tranquilos de que estamos cuidándonos para cuidar a todos”, mencionó.

Asimismo, sus hijos Alexis e Ingird Atayde, agradecieron la oportunidad de que su familia confiaran en ellos para presentarse en esta ocasión, pues ellos son la quinta generación que se presenta ante el público.

“Estábamos nerviosos, no creíamos que llegaría el día de poder ver de nuevo a nuestro público, un público fiel que no nos ha dejado de seguir durante esta crisis sanitaria. Hoy estamos contentos porque con medidas sanitarias no estamos cuidando para no contagiar a nadie”, expresaron.

Durante los ensayos en los que Milenio pudo estar presente, se notaba el nerviosismo, así como el entusiasmo que generaban los circenses mientras presentaban sus actos, pero siempre apoyado por todo el equipo de seguridad y directivo para que no hubiese algún error.