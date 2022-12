Video: Así se despidió Jenny Rivera antes del fatal accidente

Este día en que se conmemora el décimo aniversario luctuoso de la muerte de la cantante Jenni Rivera, sus fans la recuerdan en un video de despedida.

Siempre será recordada como la 'Diva de la Banda'.

La noche del 9 de diciembre del 2012, Jenni Rivera ofreció su último concierto en la Arena Monterrey y contó con la presencia de más de 17 mil personas. De acuerdo con la logística de su agenda al día siguiente estaría en la Ciudad de México para grabar La Voz México. En redes sociales resurgió un vídeo en el que se ve a la hermana de Lupillo Rivera caminando sobre el escenario y lanzando besos al aire para sus fans, quienes aplaudían emocionados viendo a la cantante. "Jenni Rivera hace 10 años despidiéndose de los fanáticos que vinieron a verla actuar en Monterrey. Se bajó del escenario exactamente a las 12:48 am. —9 de diciembre de 2012", escribió la cuenta @throwbackJenni en memoria de su aniversario luctuoso.

Jenni Rivera 10 years ago saying goodbye to the fans that came to see her perform in Monterrey. She got off stage at exactly 12:48 am. —December 9th, 2012 pic.twitter.com/iV71smEbpf

