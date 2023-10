Video: Así vivió el mago Fellini y su familia, la pesadilla de 'Otis'

Tomada de Internet / Mago Erik Fellini

En entrevista radiofónica con el periodista Carlos Loret de Mola, en W Radio, el mago e ilusionista, Erik Fellini, narró las horas de terror que vivió en el cuarto del Hotel Hotsson, en el puerto de Acapulco, para sobrevivi junto con su familia el paso del huracán 'Otis' categoría 5, que golpeó con toda su fuerza.

Dijo que junto con su familia pusieron muebles y todo lo que encontraron en las ventanas que dan al mar para evitar que las fuertes rachas de viento quebraran los vidrios.

"Éramos ocho personas y dos menores de 3 años, hicimos una barricada con los muebles que estaban en la recámara, eso ayudó un poco a que no se rompieran todavía los vidrios, porque ya habíamos escuchado otros cuartos que se habían roto los vidrios, y pues ahí estuvimos, y fue algo largo, no fue algo corto, no fue como un sismo, duró tres horas de terror, y la incertidumbre si a las 4 de la mañana era lo más duro"

Luego de tres horas de estar soportando la embestida del meteoro, se reunieron con más familias en un sótano

El mago se encontraba de vacaciones en Acapulco, Guerrero, pero ignoraba el fenómeno que se iba a presentar.