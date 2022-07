Video: Belinda 'cantinflea' al hablar de Nodal

Belinda revela que sí tenía la ilusión de casarse con Nodal pic.twitter.com/qwNjIFcyXt — Lo + viral (@VideosVirales69) July 13, 2022

La protagonista de la serie de Netflix ‘Bienvenidos a Edén’ reveló que hubo una etapa donde decidió enfocarse en otras cosas en su vida que con el pasar del tiempo terminó dándose cuenta que para los resultados que ella necesita no le terminaron siendo efectivos.

“Le di importancia a otras cosas que realmente no valían la pena y pues uno comete errores y hay que tener la humildad de saberlo reconocer en este caso yo me desvié un poco pero pues el camino ahí está y nunca es tarde para retomarlo y para reencontrarte y para entender qué haces aquí, a que vienes es tu misión”, detalló en una entrevista para ‘Los 40 principales’.

La intérprete de ‘Luz sin gravedad’ mencionó que se llegó a sentir desorientada en los objetivos que tenía en la vida. Sin embargo, siente que pudo recapacitar a tiempo para seguir trabajando por las cosas que más desea en su vida.

“Yo siento que de repente me perdí un poquito porque pensé sí que a lo mejor otras cosas eran más importantes o tenía ciertas cuando eres pequeñita a lo mejor tienes ese sueño de toda mujer que de repente quieres no sé, darle prioridad a ciertas cosas que no, lo más importante es esto y lo tengo más claro que nunca”, añadió.

Aparentemente Belinda sí tenía pensado convertirse en la esposa de Nodal, no obstante, todo tomó un curso distinto cuando vieron que no estaban en la misma sintonía y terminaron.