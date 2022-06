Video: Belinda estuvo a punto de desmayarse en pleno concierto

El pasado fin de semana la cantante Belinda viajó hasta Monterrey, México, por la presentación que tendría en el ‘Machaca Fest’. Tras su llegada al país que la vio crecer, se le vio en el aeropuerto en muy buena compañía, pues estaba acompañada de sus padres, quienes fueron a brindarle apoyo. Este fue su primer show luego de haber finalizado su relación con Christian Nodal.

Para muchos no es un secreto que la temperatura estuvo bastante alta, lo que le pudo haber generado un golpe de calor a la española, pues al estar montada en el escenario mostró las dificultades y el malestar que tenía para ese momento, por lo que accedió a tomar agua y sentarse por un momento, pues los presentes pensaron que estaría a punto de desmayarse.

Este martes en una entrevista exclusiva para el programa ‘Hoy’ explicó lo que está pasando actualmente con su salud. La intérprete de ‘Bella Traición’ dijo que todo fue producto a la temperatura que había en ese momento, y que termina afectando más cuando las personas no están acostumbrados a ese clima.

“Si, es que en Monterrey hace mucho calor y cuando no estás acostumbrado a tanto calor… vienes de un clima distinto más la adrenalina, más el estrés, más la responsabilidad, los nervios, el vuelo, todo pasó. Pero bueno, no pasa nada porque estoy bien y esas cosas pasan”, declaró la protagonista de ‘Bienvenidos a Edén’ en el mencionado programa de televisión.

“Yo tenía ansiedad porque es una responsabilidad de no subirte al escenario en un tiempo, porque estuve haciendo otra cosa completamente distinta, la actuación no tiene mucho que ver con estar en un escenario con tanta gente y cantar. Se me bajó la presión, tenía nervios, no había comido bien precisamente porque estaba con esa preocupación y angustia de ‘quiero que todo salga bien‘”, añadió en exclusiva para ‘Hoy’.

A su vez, la intérprete de ‘En el amor hay que perdonar’ manifestó que luego de haber cumplido con ese gran compromiso que tenía pautado en el ‘Machaca Fest 2022’, se comenzó a sentir mucho mejor. Además, luego de haber realizado el espectáculo la cantante regresó a su país natal para cumplir con las labores que tiene en su agenda.