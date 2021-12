Video: Buscan a youtuber que escaló la Torre Latino

El pasado 12 de diciembre el usuario de YouTube Selerdios Ph subió un video a la plataforma titulado “Así escalé la antena de la Torre Latino”, osadía que le puedo haber costado la vida.

En la grabación de 8 minutos con 34 segundos, el hombre que cuenta con 634 suscriptores hace una breve reseña del edificio ícono de la capital del país y exhorta a sus seguidores a no copiarlo ya que “puede ser bastante perjudicial para su salud, integridad física e incluso su libertad”.

Al mostrar el video en el que sube las escaleras para llegar a la parte más alta de la antena se le ve acompañado de tres jóvenes. Con lo que parece ser una cámara GoPro filma cómo poco a poco sube burlando cualquier obstáculo e incluso la propia seguridad de la Torre Latino.

Detrás de él van dos de sus acompañantes, los cuales lo aguardan sobre el descanso mientras el sigue subiendo sin ninguna protección sobre la antena, después de unos segundos alcanza la cima desde donde graba la ciudad y comienza a tomarse fotos para después iniciar el descenso y festejar su “hazaña”.

Selerdios Ph y sus amigos ya fueron denunciados, según informó el jefe de servicio de la Torre Latino, Reynaldo Torres, quien dijo que ya se busca a estas personas para que respondan por sus actos.

Al parecer no es de aquí este señor. Eso ya tiene varios días, no es de hoy apenas, ya tiene varios días, entonces nosotros estamos atentos a lo que pase tanto aquí como en el mirador para que no vuelva a suceder lo que pasó”.

Torres asegura que es la primera vez que sucede esto, sin embargo, ya reforzaron la seguridad en la entrada a la Torre y en el Mirador.

Lo que pasa es que como nunca había sucedido, ahora sí que se había relajado la seguridad, pero ahorita con lo que pasó ya estamos más atentos a todo eso”.

El encargado de seguridad indicó que por la posición de la antena no es posible colocar una malla de protección para evitar que se presenten nuevamente situaciones de este tipo.

Lamentó que haya pasado esto ya que señaló que el joven arriesgó su vida debido a que no contaba con ningún equipo de seguridad, además de que la antena emite radiación por radiofrecuencia debido a las radiodifusoras que se encuentran en el lugar.