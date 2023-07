Video: Causan euforia vasos de 'Barbie'; reclamos, denuncias y peleas

Foto Especial / Para el estreno de 'Barbie', Cinépolis lanzó una colección de vasos, sin embargo, ya se habían agotado horas antes de la primera función

El efecto Barbie está haciendo de las suyas. Los vasos de Cinépolis ya se habían agotado horas antes de la primera proyección de Barbie, el jueves.

A la mayoría de los complejos llegaron 30 piezas. Aunque el precio original en el cine era de 220 pesos, hay gente que los están revendiendo en internet hasta 3 mil pesos.

"En TikTok hay videos de un gerente de Cinépolis que ya se llevaba los vasos. Según dicen que todo se lo quedaron los gerentes y empleados. He visto publicaciones de venta de los vasos en 2 mil 500 pesos, lo mejor es no comprarle a los revendedores", dijo Sara Vargas, una cinéfila.

Existen usuarios que se dieron cita desde temprano para formarse antes de que abrieran los cines y poder alcanzar a comprar uno de los vasos.

"Soy de Guadalajara y acá casi nunca llega nada, pero me sorprendió que nos respetaron la fila a los que llegamos primero a Cinépolis Punto Sur. Llegué a las 9:50 horas y era el quinto sobre los mismos trabajadores que tenían hasta fila preferencial. Se nos comentó antes de entrar que sólo serían 24 vasos y por suerte la mayoría solamente se llevó de a uno", comentó Eric Romero.

Pero no todas las personas que madrugaron y estuvieron formadas por horas a las afueras de los cines alcanzaron una de las piezas. Incluso, hubo sucursales a las que la mercancía nunca llegó.

"Llegamos súper temprano, la quinta en la fila, mi hija súper emocionada que no le importó ir despeinada, pidió ir de rosa. No nos tocó vaso porque se los vendieron a las dos personas de enfrente. Lo malo es que los niños también se quedan con la desilusión de salir con las manos vacías", dijo Valeria, quien asistió a Cinépolis del centro comercial Encuentro Tlalnepantla.

"La semana pasada y esta semana les pregunté a los empleados cuándo saldrían a la venta los vasos. Me dijeron que el 20 de julio y que me formara desde las 7:00 horas para alcanzar porque iban a ser 30 vasos por sucursal. Ayer llegué, me formé desde las 7:30 horas y no habían llegado. No se vale que jueguen con nuestro tiempo", expresó Alexa Hurtado, asistente en Cinépolis Paseo Acoxpa.

Por su parte, Cinépolis sacó un comunicado para informar que están trabajando en solucionar el problema debido a la alta demanda por parte del público.

30 vasos por cine

En redes sociales, algunos internautas señalan que los vendedores y gerentes de los cines se quedaron los vasos para revenderlos.

"Llegaron 30 vasos a cada cine, una cantidad de risa para la gente que vendrá a ver la película. Desde las 6:00 horas teníamos gente formada para comprarlo. Nosotros no apartamos vasos para los revendedores o los empleados. Ahorita ya se nos terminaron. Los trabajadores ni los gerentes tenemos la culpa de los poquitos vasos que nos llegan", aseguró Miguel, quien trabaja en Plaza Universidad.

"Era trabajador de Cinépolis y a nosotros nos cambian las respuestas. A veces nos dicen que sí llegan los productos y luego que no. Nosotros seguíamos indicaciones para darles a los clientes", comentó Axel Martínez, ex trabajador de la cadena de cine.

Estafas a fans

Otro producto muy solicitado fue la palomera que sacó Cinemex en forma de caja de muñeca, con piezas limitadas para cada complejo. En grupos de WhatsApp armados por los fans de Barbie, después de la alfombra rosa en que Margot Robbie y Ryan Gosling visitaron México, hubo gente que prometía conseguir los productos con previo depósito, pero terminó estafando personas.

"Había contactado a un revendedor que prometió entregarlos dos días antes del estreno, pedía depósito de la mitad... Sinceramente no quise depositar porque me pareció raro, pero al pasar los días nos lavó el cerebro con tantas cosas que finalmente le terminé depositando 300 pesos.

"Ayer por la mañana en el estreno nos avisó que las cosas no iban bien y que seguramente no todos los que estábamos en el grupo alcanzaríamos vasos o palomeras (Cinemex o Cinépolis). Así como escuché su mensaje, me fui al Cinemex más cercano. Por fortuna llegué como tipo 10:00 horas y era la octava persona, salieron a decirnos que les habían llegado a 24 palomeras y que venderían de una pieza por persona. Gracias al cielo alcancé mi palomera, fui feliz, pero creo que también fui estafada con los vasos", compartió Itzel